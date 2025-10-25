Lietuviams pasaulio dviračių treko čempionate nepavyko iškovoti aukštų pozicijų

Moterų omniume (daugiakovė) varžėsi Akvilė Gedraitytė. Lietuvė skrečo lenktynėse buvo 20-a, tempo lenktynėse atsiliko ratu ir liko 18-a, eliminacijos lenktynėse taip pat buvo 18-a, o po taškų lenktynių galutinėje įskaitoje užėmė 20-ą poziciją (14 tšk.) tarp 22 dalyvių.
Auksą iškovojo olandė Lorena Wiebes (136 tšk.). Sidabrą pelnė prancūzė Marion Borras (127), o bronzą – danė Amalie Dideriksen (120).
Eimantas Vadapalas vyrų 1 km atskiro starto lenktynėse aplenkė 3 varžovus ir užėmė 27-ą vietą (1:02.977 min.). Vietą 8-uke ir bilietą į finalą garantavo bent 1 min. 0.014 sek. rezultatas.
