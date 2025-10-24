Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Hubertas Kosas Toronte pagerino net 10 metų nepajudintą pasaulio plaukimo rekordą

2025-10-24 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 16:04

Toronte (Kanada) ketvirtadienį prasidėjo paskutinis – trečias – šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Hubertas Kosas | Scanpix nuotr.

Toronte (Kanada) ketvirtadienį prasidėjo paskutinis – trečias – šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

REKLAMA
0

Vyrų 200 m plaukime nugara įspūdingą rezultatą pasiekė vengras Hubertas Kosas. Jis finišavo per 1 min. 45.12 sek. ir pagerino nuo pat 2015 m. australui Mitchellui Larkinui priklausiusį pasaulio rekordą (1:45.63). Tai buvo antras seniausias vyrų pasaulio plaukimo rekordas trumpame baseine.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio rekordas krito ir vyrų 100 m plaukime peteliške. Kanadietis Joshas Liendo finišavo per 47.68 sek. ir 0.03 sek. pagerino šveicaro Noe Ponti pernai pasiektą rekordą (47.71). Pats N. Ponti Toronte finišavo tik trečias (48.38), dar praleidęs į priekį kitą Kanados atstovą Ilyą Kharuną (48.35). Taip dužo N. Ponti viltys iškovoti „trigubą karūną“.

REKLAMA

J. Liendo tą patį vakarą dar užteko jėgų 50 m plaukimui laisvuoju stiliumi, kur jis triumfavo su pasaulio taurės rekordu (20.31). Taip pat pasaulio taurės rekordus pagerino australė Kaylee McKeown (50 m nugara, 25.35), olandas Casparas Corbeau (100 m krūtine, 55.55) bei australė Lani Pallister (400 m laisvuoju stiliumi, 3:51.87).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų