Hubertas Kosas Toronte pagerino net 10 metų nepajudintą pasaulio plaukimo rekordą

Vyrų 200 m plaukime nugara įspūdingą rezultatą pasiekė vengras Hubertas Kosas. Jis finišavo per 1 min. 45.12 sek. ir pagerino nuo pat 2015 m. australui Mitchellui Larkinui priklausiusį pasaulio rekordą (1:45.63). Tai buvo antras seniausias vyrų pasaulio plaukimo rekordas trumpame baseine.
👑 Crown secured. Record shattered.
🇭🇺 Hubert Kos goes 1:45.12 in the men’s 200m backstroke, a new World Record and his Crown title! 🔥#UnitedByRacing pic.twitter.com/tKPKsX9z00REKLAMAREKLAMA— World Aquatics (@WorldAquatics) October 24, 2025
Pasaulio rekordas krito ir vyrų 100 m plaukime peteliške. Kanadietis Joshas Liendo finišavo per 47.68 sek. ir 0.03 sek. pagerino šveicaro Noe Ponti pernai pasiektą rekordą (47.71). Pats N. Ponti Toronte finišavo tik trečias (48.38), dar praleidęs į priekį kitą Kanados atstovą Ilyą Kharuną (48.35). Taip dužo N. Ponti viltys iškovoti „trigubą karūną“.
🇨🇦 Josh Liendo sets a new World Record (47.68) in the men’s 100m butterfly, denying Noe Ponti his shot at the Triple Crown. 💥#UnitedByRacing pic.twitter.com/Ne6zBZJ72L— World Aquatics (@WorldAquatics) October 24, 2025
J. Liendo tą patį vakarą dar užteko jėgų 50 m plaukimui laisvuoju stiliumi, kur jis triumfavo su pasaulio taurės rekordu (20.31). Taip pat pasaulio taurės rekordus pagerino australė Kaylee McKeown (50 m nugara, 25.35), olandas Casparas Corbeau (100 m krūtine, 55.55) bei australė Lani Pallister (400 m laisvuoju stiliumi, 3:51.87).
