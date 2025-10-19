Mollie O‘Callaghan „perrašė“ pasaulio plaukimo istoriją, Rūtos Meilutytės rekordas liko nepajudintas

💥WORLD RECORD💥 First woman EVER under 1:50!— World Aquatics (@WorldAquatics) October 18, 2025
Mollie O’Callaghan – 1:49.77 🌎🔥Women’s 200m Freestyle#UnitedByRacing pic.twitter.com/ioJUNjTCQt
21-erių sportininkė 200 m laisvuoju stiliumi nuplaukė per 1 min. 49.77 sek. ir tapo pirma moterimi istorijoje, kuri šią distanciją įveikė greičiau nei per 1 min. 50 sek. Ankstesnis pasaulio rekordas nuo 2021 m. priklausė Honkongo atstovei Siobhan Haughey (1:50.31). M. O‘Callaghan pagerino ir net 8 metus gyvavusį pasaulio taurės rekordą, kurį 2017 m. pasiekė švedė Sarah Sjostrom (1:50.43).
What a swim from Mollie O’Callaghan!
The first woman under 1:50 in the 200m free SC event. Just in sublime form.
pic.twitter.com/AfbLziefFUREKLAMAREKLAMA— Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) October 19, 2025
Kitos sportininkės šeštadienį M. O‘Callaghan nepajėgė rimčiau pasipriešinti. Net ir antrą vietą užėmusi australė Lani Pallister atsiliko daugiau nei 2 sek. (1:52.06).
Moterų 100 m plaukime nugara sau priklausantį pasaulio rekordą pakartojo amerikietė Regan Smith – 54.02 sek. Tuo pačiu ji pasiekė naują pasaulio taurės rekordą. Pasaulio taurės rekordus taip pat pagerino Kanados atstovas Ilya Kharunas (200 m peteliške, 1:48.46) bei vengras Zalanas Sarkany (800 m laisvuoju stiliumi, 7:29.50).
Seniausias moterų plaukimo trumpame baseine pasaulio rekordas ir toliau priklauso lietuvei Rūtai Meilutytei. Lietuvė dar 2013 m. 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 2.36 sek. ir jau 12 metų niekas negali pagerinti šio rezultato. 2014 m. ir 2016 m. lietuvės rezultatą pakartojo jamaikietė Alia Atkinson.
Šeštadienį JAV buvo dar kartą bandomą pagerinti R. Meilutytės rekordą, bet pirma finišavusi amerikietė Kate Douglass liko toli nuo šio tikslo (1:03.14).
