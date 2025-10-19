Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Mollie O‘Callaghan „perrašė“ pasaulio plaukimo istoriją, Rūtos Meilutytės rekordas liko nepajudintas

2025-10-19 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 12:37

JAV vykstančiame antrajame pasaulio plaukimo taurės etape trumpame (25 m ilgio) baseine įspūdingą rezultatą pasiekė australė Mollie O‘Callaghan.

Mollie O'Callaghan | „Stop“ kadras

JAV vykstančiame antrajame pasaulio plaukimo taurės etape trumpame (25 m ilgio) baseine įspūdingą rezultatą pasiekė australė Mollie O'Callaghan.

0

21-erių sportininkė 200 m laisvuoju stiliumi nuplaukė per 1 min. 49.77 sek. ir tapo pirma moterimi istorijoje, kuri šią distanciją įveikė greičiau nei per 1 min. 50 sek. Ankstesnis pasaulio rekordas nuo 2021 m. priklausė Honkongo atstovei Siobhan Haughey (1:50.31). M. O‘Callaghan pagerino ir net 8 metus gyvavusį pasaulio taurės rekordą, kurį 2017 m. pasiekė švedė Sarah Sjostrom (1:50.43).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitos sportininkės šeštadienį M. O‘Callaghan nepajėgė rimčiau pasipriešinti. Net ir antrą vietą užėmusi australė Lani Pallister atsiliko daugiau nei 2 sek. (1:52.06).

Moterų 100 m plaukime nugara sau priklausantį pasaulio rekordą pakartojo amerikietė Regan Smith – 54.02 sek. Tuo pačiu ji pasiekė naują pasaulio taurės rekordą. Pasaulio taurės rekordus taip pat pagerino Kanados atstovas Ilya Kharunas (200 m peteliške, 1:48.46) bei vengras Zalanas Sarkany (800 m laisvuoju stiliumi, 7:29.50).

Seniausias moterų plaukimo trumpame baseine pasaulio rekordas ir toliau priklauso lietuvei Rūtai Meilutytei. Lietuvė dar 2013 m. 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 2.36 sek. ir jau 12 metų niekas negali pagerinti šio rezultato. 2014 m. ir 2016 m. lietuvės rezultatą pakartojo jamaikietė Alia Atkinson.

Šeštadienį JAV buvo dar kartą bandomą pagerinti R. Meilutytės rekordą, bet pirma finišavusi amerikietė Kate Douglass liko toli nuo šio tikslo (1:03.14).

