TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tomas Lukminas pagerino asmeninį rekordą ir užtikrintai pateko į pasaulio plaukimo taurės finalą

2025-10-18 21:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 21:27

Puikų pasirodymą pasaulio plaukimo taurės etapo atrankoje surengė lietuvis Tomas Lukminas. Antrasis pasaulio taurės etapas spalio 17-19 dienomis vyksta Vestmonte (Ilinojaus valstija, JAV). Tomas 100 m laisvu stiliumi rungtyje distanciją įveikė per 46.28 sek., taip pasiekdamas naują asmeninį rekordą ir antru rezultatu patekdamas į pasaulio taurės finalą.

Tomas Lukminas | Vytauto Dranginio nuotr.

REKLAMA

0

Atrankos nugalėtoju tapo amerikietis Jackas Alexy, distanciją įveikęs beveik sekunde greičiau – 45.53 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol geriausias T. Lukmino rezultatas 100 m laisvu stiliumi (25 m baseine) buvo užfiksuotas dar 2023 m. Vilniuje, vykusioje „LTU Aquatics“ komandinėje taurėje, kai panevėžietis distanciją įveikė per 49.04 sek.

Tame pačiame atrankos plaukime dalyvavo ir kitas Lietuvos plaukikas Jokūbas Keblys, kuris 100 m distanciją įveikė per 48.51 sek. ir bendroje įskaitoje užėmė 33-ią vietą.

T. Lukmino pasirodymas pasaulio taurės finale – jau šiąnakt, 03:11 val. Lietuvos laiku.

Patricija Kondraškaitė 50 m plaukime peteliške buvo 16-a (26.84), Saverio Vitas Multinas 200 m plaukime peteliške liko 19-as (2:02.79), o lietuvių kilmės Amanda Vileikis 100 m krūtine rungtį baigė 35-a (1:11.92).

Pirmajame pasaulio taurės etape dalyvavo du lietuviai. Trečiasis ir finalinis pasaulio taurės etapas vyks spalio 23–25 dienomis Toronte (Kanada).

