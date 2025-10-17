Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Plaukimo legenda paaiškino sprendimą baigti karjerą vos 25-erių: „Lūžio taškas buvo operacija prieš olimpiadą“

2025-10-17 15:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 15:36

Australijos plaukimo žvaigždė Ariarne Titmus nusprendė baigti karjerą iš karto po 25-ojo gimtadienio.

Ariarne Titmus | Scanpix nuotr.

0

„Tai nebuvo lengvas sprendimas, bet džiaugiuosi, kad jį priėmiau. Myliu plaukimą, bet pastaraisiais metais supratau, kad kai kurie kiti dalykai gyvenime man tapo svarbesni už sportą“, – sakė A. Titmus.

Prieš Paryžiaus olimpiadą A. Titmus buvo atlikta operacija, kurios metu pašalinti du gerybiniai navikai kiaušidėse. Australė neslepia, kad tai tapo lūžio tašku jos gyvenime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai buvo labai sunkus laikotarpis. Tada pirmą kartą pagalvojau, kad galbūt reikėtų koncentruotis į kitus dalykus. Tam tikrus gyvenimiškus siekius aš vis atidėliodavau dėl plaukimo, bet tas įvykis prieš olimpiadą mane privertė pergalvoti savo ateitį“, – pripažino australė.

A. Titmus olimpinėse žaidynėse iškovojo 8 medalius: 4 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos. Pasaulio čempione ji tapo 6 kartus: 4 – 50 m ilgio baseine ir 2 – 25 m.

A. Titmus iki šiol priklauso pasaulio rekordas 200 m plaukime laisvuoju stiliumi olimpiniame baseine. Australė su komandos draugėmis taip pat yra pasaulio rekordininkė estafetėje 4x200 m laisvuoju stiliumi.

