Plaukimo legenda paaiškino sprendimą baigti karjerą vos 25-erių: „Lūžio taškas buvo operacija prieš olimpiadą“

„Tai nebuvo lengvas sprendimas, bet džiaugiuosi, kad jį priėmiau. Myliu plaukimą, bet pastaraisiais metais supratau, kad kai kurie kiti dalykai gyvenime man tapo svarbesni už sportą“, – sakė A. Titmus.
Prieš Paryžiaus olimpiadą A. Titmus buvo atlikta operacija, kurios metu pašalinti du gerybiniai navikai kiaušidėse. Australė neslepia, kad tai tapo lūžio tašku jos gyvenime.
„Tai buvo labai sunkus laikotarpis. Tada pirmą kartą pagalvojau, kad galbūt reikėtų koncentruotis į kitus dalykus. Tam tikrus gyvenimiškus siekius aš vis atidėliodavau dėl plaukimo, bet tas įvykis prieš olimpiadą mane privertė pergalvoti savo ateitį“, – pripažino australė.
A. Titmus olimpinėse žaidynėse iškovojo 8 medalius: 4 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos. Pasaulio čempione ji tapo 6 kartus: 4 – 50 m ilgio baseine ir 2 – 25 m.
A. Titmus iki šiol priklauso pasaulio rekordas 200 m plaukime laisvuoju stiliumi olimpiniame baseine. Australė su komandos draugėmis taip pat yra pasaulio rekordininkė estafetėje 4x200 m laisvuoju stiliumi.
