Serbės nuvertino lietuves, bet duoto pažado neištesėjo: pavadino tai „geru apšilimu“

Serbės prieš mačą nepagarbiai atsiliepė apie Lietuvos rinktinę. Anot rankinis.lt, serbės laidė prognozes, kad nugalės lietuves 20 įvarčių skirtumu.
Serbių žvaigždė Katarina Krpež-Šlezak prieš mačą aiškino žinanti, kad serbės yra geresnės už lietuves ir kad tai tebus „apšilimas“ prieš rungtynes su „daug rimtesne varžove“ Ukraina. Vartininkė Jovana Risovič prieš rungtynes kalbėjo, jog apie lietuves mažai ką žino ir kad serbėms nėra ko prisibijoti Lietuvos rinktinėje. Vartininkei pritarė ir Sara Garovič, sakiusi, kad serbės yra daug pajėgesnės ir tikinusi, kad lietuvės joms nesukels jokių problemų.
Visgi, serbės savo pažado sutriuškinti lietuves neištesėjo ir po mačo tokių skambių frazių nebelaidė.
„Esame patenkintos. Padarėme tai, ką ir reikėjo, kad pasiektume pergalę. Rungtynių pradžia klostėsi sunkiai, bet vėliau pajautėme žaidimo ritmą. Džiaugiamės pasiektu rezultatu“, – teigė Jovana Jovovič.
Tuo tarpu K. Krpež-Šlezak aiškino, kad serbėms dar reikės laiko priprasti prie naujojo trenerio Jose Ignacio Pradeso sistemos. Šis strategas prie rinktinės vairo stojo tik rugpjūčio pabaigoje.
„Šį vakarą supratome, kad reikės laiko perprasti ispaniškąją sistemą. Gerai, kad dabar turime kiek lengvesnes rungtynes ir galime ruoštis pasaulio čempionatui“, – sakė K. Krpež-Šlezak.
Lietuvos rinktinės kapitonė Aušra Arciševskaja teigė, kad lietuves įkvėpė prieš rungtynes Belgrade šeimininkių paskleistos prognozės, kad Lietuvos rinktinė bus sutriuškinta net 20 įvarčių skirtumu.
„Pradžioje mes irgi galvojom, kad bus labai labai sunku, bet paskutinę dieną pasakėm sau, jog yra tik sunku. Manau, kad varžovės mus per daug nuvertino, pasakydamos, jog Ukraina yra daug stipresnė komanda ir kad joms nereikia ruoštis prieš mus. Tai sukėlė mums didžiulį pyktį dėl tokių žodžių ir tai kažkiek motyvavo atrodyti geriau“, – sakė A. Arciševskaja.
Kitas Europos čempionato atrankos rungtynės Lietuvos rankininkės žais sekmadienį 16 val. Šiaulių arenoje, kur priims Švedijos rinktinę.
