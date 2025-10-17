Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

T.Drechselo sezonas – baigtas

2025-10-17 15:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 15:14

Panevėžio „Lietkabelio“ komanda paskelbė, kad šiame sezone nebeturės amerikiečio.

T.Drechselas šiame sezone nebežais (Klubo nuotr.)

Panevėžio „Lietkabelio“ komanda paskelbė, kad šiame sezone nebeturės amerikiečio.

0

Trey‘ui Drechselui atlikta kelio operacija, todėl jis daugiau rungtyniauti nebegalės. Panevėžiečiai šešis mėnesius versis be Nojaus Radžiaus, į rikiuotę dar negrįžo ir Dovis Bičkauskis.

29 metų 196 cm ūgio T.Drechselas Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 20 minučių rinko 8,3 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 6,7 naudingumo balo per 20 minučių.

