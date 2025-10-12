Kalendorius
Lietuvos rankinio lygoje – sensacija Dzūkijos derbyje ir rezultatyvumo rekordas

2025-10-12 12:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 12:36

Lietuvos rankinio lygoje (LRL) savaitgalį sužaistos dvejos rungtynės. Jose netrūko intrigų: Dzūkijos derbyje nugalėtoją lėmė vienintelis įvartis, du rankininkai pagerino rezultatyvumo rekordą, o sostinėje vienas prieš kitą kovojo broliai.

„Ūlos“ - „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

0

Dzūkijos derbyje Varėnos „Ūla“ namuose minimaliu skirtumu 31:30 (18:15) įveikė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą.

Nors favorite buvo laikoma Dzūkijos sostinės ekipa, sąlygas aikštelėje diktavo aistringų sirgalių palaikoma Varėnos komanda. Šeimininkai laimėjo pirmą kėlinį 18:15, o įpusėjus antram kėliniui „Ūlos“ persvara išaugo iki aštuonių įvarčių 29:21. Rungtynių pabaigoje alytiškiai sukilo į lemiamą šturmą ir per paskutines dešimt minučių laimėjo atkarpą net 8:1, tačiau pasivyti „Ūlą“ svečiams pritrūko laiko.

„Dzūkijos derbis visada toks. Nors ir smagu žaisti Varėnoje, kur renkasi daug žiūrovų, į rungtynes atvykome šiek tiek užmigę. Pirmame kėlinyje nieko nepadarėme nei gynyboje, nei puolime. Visas rungtynes kažkur vilkomės iš paskos“, – komentavo į paskutinę vietą nukritusios „Varsos-Stronglaso“ komandos lyderis Žygimantas Micevičius.

„Kaip visada, prie pergalės labai daug prisidėjo mūsų sirgaliai. Turim jiems nusilenkti. Daug dirbome šią savaitę ir daug ruošėmės šioms rungtynėms. Šiandien viskas puikiai pavyko ir pergalė atiteko mums“, – pirma pergale sezone džiaugėsi „Ūlos“ žaidėjas Tomas Valentukevičius.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Ignas Savičius, pelnęs 9 įvarčius. Deivas Eidukonis, Lukas Sužiedėlis ir Matas Daškevičius prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius. „Ūlos“ vartininkas Nojus Maziukas atrėmė net 15-a varžovų metimų iš 44-ių (34 proc.).

Alytaus komandai Nedas Buronko pelnė 8 įvarčius, Žygimantas Micevičius – 7, Karolis Grigas – 6, Gabrielius Civinskas – 4.

Pirmą pergalę sezone iškovojo ir Kauno „Granitas-Karys“, svečiuose 39:33 (16:19) nugalėjęs HC „Vilnių“.

Šios rungtynės pasižymėjo rezultatyvumo rekordu. Abiejų komandų lyderiai pelnė po 15 įvarčių ir pagerino šio sezono LRL asmeninį rezultatyvumo rekordą. Nugalėtojams 15 įvarčių pelnė Simas Butkus, o šeimininkams tiek pat įvarčių surinko Martynas Lapinskas.

„Gerai pradėjome rungtynes ir išsiveržėme į priekį 3:0. Bet labiau patyrę „Vilniaus“ rankininkai perėmė iniciatyvą ir pirmo kėlinio pabaigoje jau jie pirmavo trimis įvarčiais. Po pertraukos pasimatė mūsų jaunatviškumas ir puolime tikrai apibėgome varžovus. Turėjome daugiau ištvermės negu varžovai ir antro kėlinio pabaigoje įvarčius visiškai lengvai rinkomės puolime“, – sakė rezultatyviausiai „Granito-Kario“ komandoje žaidęs Simas Butkus.

Vilniaus ir Kauno komandų susitikime vienas prieš kitą stojo ir broliai. Pergale džiaugėsi „Granito-Kario“ komandai atstovaujantis 19-etis Ugnius Saliamoris, žaidęs prieš „Vilniaus“ marškinėlius vilkintį dvejais metais vyresnį brolį Džiugą.

Lietuvos rankinio lygoje pirmauja šį savaitgalį kovas EHF Europos taurės turnyre pradėję Klaipėdos „Dragūnas“ ir Vilniaus „Šviesa“. Uostamiesčio komanda laimėjo visas ketverias LRL rungtynes, o sostinės ekipa iškovojo visas tris pergales.

3-4 vietas dalijasi po 3 taškus iškovoję „Vilnius“ ir „Ūla“. Toliau rikiuojasi po 2 taškus turintys Pasvalio „Pieno žvaigždės“, „Granitas-Karys“ ir „Varsa-Stronglasas“.

