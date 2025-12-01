Naglis Šulija pasakė, kokie orai laukia Lietuvos: štai ko reiktų tikėtis

Kaip praneša sinoptikas Naglis Šulija, Lietuvos link jau pradėjo plaukti ir artimiausiomis paromis plauks oras iš piečiau esančių kraštų. Jis tikrai nebus šaltas. Žemiausia temperatūra naktį bus 0–2 laipsniai šilumos, tiktai vakaruose, kur pragiedrės, iki 3 šalčio, dieną bus 1–3 laipsniai šilumos.
„Kitaip tariant, bus pilka, drungna ir drėgna. Orai debesuoti, pragiedrėjimų gali būti tik naktį šalies vakaruose. Kritulių tikimybė menka, bet naktį daug kur, dieną vietomis bus rūkas, jam besisklaidant galima menka dulksna“ , – nurodo sinoptikas.
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Naktį vyraus 0–2, dieną 1–3 šilumos, naktį vakaruose vietomis iki 3 šalčio. Ten ir plikledis galimas.
„Pažaidėm žiemą, ir užteks“
Trečiadienį orai irgi pilki, kritulių tikimybė menka, naktį kai kur rūkas. Naktį atvės iki 1–2 laipsnių šilumos, kai kur apie 0, dieną vyraus 1–3 laipsniai šilumos.
O ketvirtadienį kai kur truputį palis, naktį vietomis rūkas. Naktį atvės iki 1–3, dieną šils iki 4–6 laipsnių šilumos.
Vėliau šią savaitę orai irgi pus pilki, drungni, kritulių beveik nebus.
„Ką gi, pažaidėm žiemą, ir užteks“, – šmaikštauja N. Šulija.
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA