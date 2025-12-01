Klimatologas atsakė, kokių orų tikėtis: aiškėja kokia žiema ir šventės ateina

Anot klimatologo, paskutinis lapkričio dešimtadienis beveik visoje Europoje buvo šaltesnis nei įprastai, tik Lietuvoje tai sudarė 0,9–2,6 laipsnių žemiau normos. Kitur, pavyzdžiui, Prancūzijoje – net 8 laipsniais žemiau normos.
„Šalta buvo ir Ispanijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje ir šiaurinėje Italijoje. Tuo pat metu daug šilčiau už normą buvo pietinėje Ukrainoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, rytinėje Graikijos ir vakarinėje Turkijos dalyse, didesnėje Arkties dalyje, Kazachstane, pietinėje Sibiro dalyje ir kitur“, – praėjusius orus apžvelgia G. Stankūnavičius.
Lapkričio pabaiga – su ekstremaliais reiškiniais
Klimatologo teigimu, tokį netolygų šilumos ir šalčio židinių paskirstymą Europoje lėmė mažai judrus oro masių slėnis, ištįsęs nuo šiaurinės Skandinavijos šiaurinės Afrikos link.
„Jo vakariniu pakraščiu poliarinis oras nuo poliarinių Šiaurės Atlanto akvatorijų keliavo link Viduržemio jūros, o šiltas subtropinių platumų oras – rytiniu pakraščiu nuo Viduržemio jūros link Juodosios jūros regiono ir toliau į rytus link Šiaurės Kaukazo ir Kaspijos jūros“, – paaiškina G. Stankūnavičius.
Toks intensyvus apsikeitimas oro masėmis nepraėjo be ekstremalių reiškinių. Centrinėje Viduržemio jūros regiono dalyje krtio gausūs krituliai, o kai kurių Viduržemio jūros salų kalnuotose vietovėse iškrito ir sniegas (vietomis gausus), pūtė štorminis vėjas, vietomis susidarė viesulas.
Vakarinėje Balkanų pusiasalio dalyje kilo staigūs poplūdžiai kalnų upėse. Ankstyvas sniegas kai kur iškrito ir Vidurio Europos lygumose.
„Tik Lietuvoje jis tikrai buvo neankstyvas, gal tikriausiai kai kam buvo labai netikėtas, nes dėl klimato kaitos jau įpratome prie vėlyvo sniego dangos susidarymo arba prie besniegės žiemos“, – sako G. Stankūnavičius.
Labai gausaus sniego prognozės – iš kur jos?
Vis dėlto lapkričio pabaiga Lietuvoje nebuvo labai rami. Praėjusią savaitę dalis gyventojų gavo įspėjimuosius pranešimus dėl didelio snygio ir kitų kritulių, stipraus vėjo.
Pasak klimatologo, tokios prognozės buvo susijusios su pietinio ciklono, kuris praeitą antradienį užsimezgė virš Adrijos jūros, veikla.
„Jis sparčiai vystėsi ir judėjo į šiaurę ir šiaurės rytus. Trečiadienį ciklonas pasiekė Karpatus, kur gausiai pasnigo, labai suprastėjo važiavimo sąlygos, o tą patį vakarą pasiekė ir pietinę Lietuvą“, – komentuoja klimatologas.
Vis dėlto įspėjimai pasitvirtino tik iš dalies – toks sniego kiekis, koks iškrito, nepasirodė labai pavojingas, o vėliau pasikeitė ir jo pobūdis: sniegą keitė šlapias sniegas, lietus ir panašiai.
„Tačiau ciklonui užtrukus beveik parą virš Lietuvos teritorijos vietomis pietinėje ir pietvakarinėje Lietuvoje susidarė laikina 12–18 cm sniego danga. Dar šiandien vietomis Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose bei Kalvarijos savivaldybėje išliko 3–5 cm sniego danga, kuri per artimiausias kelias paras visai ištirps“, – sako G. Stankūnavičius.
Artimiausių dienų ir ilgalaikė orų prognozė
Anot klimatologo, šiuo metu orus Europoje lemia du pagrindiniai oro masių centrai: labai gilus ciklonas virš Šiaurės rytų Atlanto ir anticiklono, kurio centras susiformavo virš šiaurinio Kazachstano, gūbrys.
„Rytoj (antradienį – red. past.) minėtas ciklonas silps ir judės link Norvegijos, o anticiklono gūbrys stiprės. Poroje veikdami jie suformavo gana platų iš pietų į šiaurę nukreiptą srautą, kuris apims visą Vidurio, dalį Šiaurės, Rytų ir Vakarų Europos. Todėl visą savaitę didesnėje Europos dalyje vyraus ramūs, debesuoti ir vidutiniškai šilti orai.
Ir tik antroje savaitės pusėje iš Biskajos įlankos į vakarinę Viduržemio jūros dalį atslinks eilinis aktyvus ciklonas, kuris lems lietingus orus nuo rytinės Ispanijos iki Egėjo jūros, o Alpių, Pirėnų, Kantabrijos kalnuose bei vietomis Centriniame masyve – sniegą“, – praneša G. Stankūnavičius.
„Lietuvoje visą savaitę vyraus silpnas ar vidutinio stiprumo pietų ir pietryčių vėjas, didelis debesuotumas, daug kur, išskyrus pajūrį, rūkas ir teigiama vidutinė paros oro temperatūra.
Nakties ir dienos skirtumai bus maži, o pati temperatūra palaipsniui didės link savaitgalio. Žymesnių kritulių šią savaitę nelaukiama. Dar kitą savaitę orai išliks vidutiniškai šilti, tačiau kritulių tikimybė padidės, taip pat galimi ir mišrūs krituliai“, – prognozuoja klimatologas.
Ilgalaikių orų prognozių duomenys rodo, kad visas gruodis Lietuvoje prognozuojamas 1–3 laipsniais šiltesnis už daugiametį vidurkį, tačiau kritulių bus mažiau, nei įprastai.
