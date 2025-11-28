 
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Tragiška kaktomuša, nuslydęs lėktuvas – kokių žiemos nemalonumų dar sulauksime?

2025-11-28 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 13:57

Vilniaus oro uoste nuo kilimo ir tūpimo tako nuslydo Lenkijos oro linijų „LOT Polish Airlines“ lėktuvas. Po šio incidento saugos tyrėjai pradėjo nagrinėti įvykį – apsilankė vietoje, apklausė įgulą, surinko saviraščius ir, informavę tarptautines institucijas, toliau vertina visas galimas įvykio priežastis. 

2

Apie tai, kokių žiemos nemalonumų dar sulauksime ir kaip su jomis tvarkytis, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis ir „Aurum 1006 km“ lenktynių organizatorius Darius Jonušis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

