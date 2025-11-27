Nuslydus lėktuvui – ekspertai aiškinasi priežastis: tiriamos ne tik juodosios dėžės, orų sąlygos

Saugos tyrimo skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis, kalbėdamas apie lėktuvo incidentą, teigė, kad saugos tyrėjai pradėjo jį nagrinėti. Tyrėjai jau apsilankė vietoje, apklausė įgulą, surinko duomenis iš lėktuvo ir atliko kitus būtinus veiksmus.
„Saugos tyrimų skyrius vakar pradėjo saugos tyrimą po to, kai gavo pranešimą iš Vilniaus oro uosto dėl nuo kilimo ir tūpimo tako nusileidusio keleivinio lėktuvo.
Kaip tikriausiai visi žinote, keleivinis lėktuvas „Embraer“ skrido iš Varšuvos Šopeno oro uosto į tarptautinį Vilniaus oro uostą Lietuvoje. Įgula ir keleiviai nenukentėjo.
Vakar saugos tyrimų skyrius apsilankė pavojingo incidento vietoje tarptautiniame Vilniaus oro uoste, apklausė keleivių įgulą, paėmė lėktuvo saviraščius ir atliko kitus saugos tyrimui reikalingus veiksmus“, – sakė jis.
Apie incidentą informuotos kelios institucijos
Pasak eksperto, saugos tyrėjai, laikydamiesi tarptautinių taisyklių, apie incidentą informavo visas atsakingas už orlaivį ir aviacijos saugą institucijas bei paprašė Vokietijos pagalbos iššifruoti lėktuvo saviraščius, nes Lietuvoje tam nėra techninių galimybių.
„Taip pat šiandien saugos tyrimų skyrius, vadovaudamasis tarptautine rekomenduojama praktika ir standartais, informavo susijusias šalis apie vakar įvykusį pavojingą incidentą.
Tai yra Lenkijos saugos tyrimų institucija kaip orlaivio registracijos ir naudotojo valstybė, Brazilijos saugos tyrimų institucija kaip lėktuvo projektavimo ir gamintojo valstybė, taip pat Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Europos aviacijos saugos agentūra ir Europos Komisija.
Taip pat kreipiamės pagalbos į Vokietijos saugos tyrimų instituciją, kad padėtų nuskaityti orlaivio saviraščius, nes Lietuvoje nėra tokios galimybės“, – komentavo L. Naujokaitis.
Saugos tyrimo skyriaus vedėjas dalijosi, kad saugos tyrimas siekia tik išsiaiškinti, kaip ateityje išvengti panašių incidentų, todėl jis nepriklauso nuo jokių procesų, kurie nustatinėja kaltę ar atsakomybę.
„Noriu priminti, kad vienintelis saugos tyrimo tikslas yra ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas yra kaltas ar atsakingas.
Saugos tyrimas yra visiškai nepriklausomas nuo bet kokio ikiteisminio ar administracinio proceso, kuris siekia nustatyti kaltę ar atsakomybę, ir su juo nesusijęs bei neturi jam poveikio.
Tai būtų iš mūsų tiek. Gal turėtumėte trumpų klausimų“, – komentavo jis.
Tikėtina, kad tyrimas užtruks ilgai
Anot L. Naujokaičio, tyrimas dar tik prasidėjo, todėl jis gali trukti mažiausiai metus, nes reikia išsamiai įvertinti visas galimas incidento priežastis – nuo tako būklės iki lėktuvo technikos ir įgulos pasirengimo.
„Labai sunku įvertinti [red. pastaba – kiek laiko gali užtrukti tyrimas], nes pavojingas incidentas įvyko tik vakar. Kol kas dar renkame visą reikiamą informaciją, bet tikėtina, kad užtruks ilgai – tikrai ne mažiau nei metus.
<...> Vertiname viską: tiek kilimo – tūpimo taką, tiek orlaivio techninę priežiūrą, tiek įgulos kvalifikaciją ir patirtį. Visos šios sritys yra saugos tyrimo dalis“, – kalbėjo ekspertas.
Buvo laukiama tyrėjo, kad apžiūrėtų lėktuvą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, laukiama incidentą apžiūrinčio tyrėjo leidimo patraukti lėktuvą, tuomet bus atnaujintas oro uosto darbas.
„Kadangi dabar apžiūri lėktuvą saugos tyrėjas (Teisingumo ministerijos – BNS), kada jis pabaigs apžiūrą ir duos leidimą, kad lėktuvą būtų galima patraukti iš įvykio vietos, tuomet prasidės lėktuvo evakuacijos darbai. Ir jau tiktai atlaisvinus taką, bus galima atnaujinti oro uosto veiklą“, – trečiadienį Vilniaus oro uoste žurnalistams sakė jis.
„Pirminių indikacijų (kad lėktuvas nuslydo dėl oro sąlygų – BNS), nėra. Atsakys tyrimas į tą klausimą“, – pridūrė jis.
J. Taminsko teigimu, kol nėra tyrimo išvadų, negalima teigti, kad lėktuvas nuslydo dėl oro uosto kaltės. Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus atmetė, kad riedėjimo takas galėjo būti netinkamai nuvalytas.
„Skrydžiai vyko visą dieną, kilo ir leidosi ne vienas lėktuvas, o tako priežiūra vyksta nuolat (...). Pagal turimą informaciją, visų priemonių gerai tako būklei palaikyti buvo imtasi“, – žurnalistams sakė S. Bartkus.
Reikia sulaukti tyrimo pabaigos
Tuo metu Lietuvos oro uostų generalinis direktorius S. Bartkus pridėjo, kad LOT lėktuvas riedėdamas nuo kilimo tako ir darydamas posūkį link riedėjimo tako, nuslydo nuo šio tako ir nuvažiavo ant gruntinės dalies.
„Keleiviai buvo išlaipinti ir jų bagažas iškrautas, ir keleiviai nuvežti į terminalą. Informacijos, kad kas nors būtų susižeidęs, tokios informacijos neturime“, – tikino S. Bartkus.
Lietuvos oro uostų direktorius teigė, kad jokių pirminių duomenų, dėl ko galėjo nuslysti lėktuvas nėra.
„Spekuliuoti apie priežastis tikrai ne laikas. Čia nustatys šitoj vietoj tyrimas, tai ne vienas lėktuvas kilo ir leidosi ir tako priežiūros darbai vyksta nuolat“, – komentavo Lietuvos oro uostų generalinis direktorius.
