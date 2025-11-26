Ministras: nėra indikacijų, kad lėktuvas nuslydo dėl sudėtingų oro sąlygų

Anot jo, laukiama incidentą apžiūrinčio tyrėjo leidimo patraukti lėktuvą, tuomet bus atnaujintas oro uosto darbas.
„Kadangi dabar apžiūri lėktuvą saugos tyrėjas (Teisingumo ministerijos – BNS), kada jis pabaigs apžiūrą ir duos leidimą, kad lėktuvą būtų galima patraukti iš įvykio vietos, tuomet prasidės lėktuvo evakuacijos darbai. Ir jau tiktai atlaisvinus taką, bus galima atnaujinti oro uosto veiklą“, – trečiadienį Vilniaus oro uoste žurnalistams sakė Juras Taminskas.
„Pirminių indikacijų (kad lėktuvas nuslydo dėl oro sąlygų – BNS), nėra. Atsakys tyrimas į tą klausimą“, – pridūrė jis.
J. Taminsko teigimu, kol nėra tyrimo išvadų, negalima teigti, kad lėktuvas nuslydo dėl oro uosto kaltės.
Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus atmetė, kad riedėjimo takas galėjo būti netinkamai nuvalytas.
„Skrydžiai vyko visą dieną, kilo ir leidosi ne vienas lėktuvas, o tako priežiūra vyksta nuolat (...). Pagal turimą informaciją, visų priemonių gerai tako būklei palaikyti buvo imtasi“, – žurnalistams sakė S. Bartkus.
S. Bartkaus teigimu, LOT orlaivis leidosi iš pietų pusės, nuriedėjo iki pat pagrindinio tako galo ir sukdamas į riedėjimo taką nuslydo kelis metrus.
„Kadangi orlaivis yra per arti kilimo tūpimo tako, negalime atnaujinti skrydžių jo nepatraukę (...). Panašiai kaip automobiliu, neišėmus posūkio – jį šiek tiek „išnešė“ į šoną. Lėktuvas stovi visiškai greta tako, ant gruntinės dalies“, – aiškino S. Bartkus.
Pasak susisiekimo ministro, yra tikimybė, kad oro uostas bus uždarytas ilgiau nei iki 19 valandos: „Viskas priklausys nuo to, kada prasidės lėktuvo patraukimo darbai ir kaip jie vystysis toliau, kaip pavyks greitai lėktuvą iš incidento vietos patraukti į šoną. Tai tuomet bus aišku, kiek gali tekti ir ar teks dar pratęsti oro uosto veiklos apribojimą.“
Anot J. Taminsko, skaičiuojama, kad kol kas incidentas paveikė kelis tūkstančius keleivių ir sutrikdė 34 skrydžius.
„Dalis skrydžių nukreipta į Kauną ar Rygą, kitos aviakompanijos skrydžius atidėjo ir laukia galimybės pakilti. Bendrai paveikta apie keliasdešimt skrydžių“, – sakė S. Bartkus.
Anot jo, dažnai tokius įvykius lemia kelių aplinkybių visuma, todėl „bet koks spėliojimas šiuo metu būtų tik spekuliacija“.
„Nors už orlaivio patraukimą atsakinga pati aviakompanija, ji (tyrimui – BNS) pasitelkė mūsų tarnybas ir partnerius. Šiuo metu svarstomi scenarijai, kaip saugiai patraukti orlaivį nuo grunto, kad jis netrukdytų kilimo ir tūpimo tako darbui“, – teigė S. Bartkus.
