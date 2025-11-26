Ignas Pauliukevičius prieš „UTMA 15“ turnyrą Kaune: „Neva sunkiasvoriai lietuviai yra kieti, bet iš tikrųjų yra bailiai“

UTMA turnyre įvyks ir kova MMA taisyklėmis, kurioje Deividas Žamba susitiks su britu Robertu Mastersu. Tai bus kovos pakartojimas, kadangi šie kovotojai buvo susitikę rugsėjo 27-ą dieną Vilniuje vykusiame turnyre narve, tačiau tą kartą po pirmojo raundo neatlaikė narvo konstrukcija ir judviejų kova buvo nutraukta be nugalėtojo.
Kai R. Mastersas ir D. Žamba keitėsi replikomis, tarp jų įsikišo I. Pauliukevičius, kuris pasiūlė britui „užsičiaupti“.
„Jo vaikinas kalba dabar“, – replikavo R. Mastersas.
„Kur tavo blondinė kalė?“, – klausė I. Pauliukevičius.
„Nieko nežinau apie tai, tau reikėtų pasikalbėti su juo (D. Žamba, – aut. past.). Mano žvilgsnis nukreiptas į tavo vyruką“, – sakė R. Mastersas.
„Tai užčiaupk savo burną“, – kartojo I. Pauliukevičius.
„Ką tu turi omenyje? Ar tu su manimi kovosi, ar aš kovosiu su tavo vyruku? Ar kalbi už jį?“, – klausė R. Mastersas.
„Aš galiu tave nužudyti MMA taisyklėmis, – replikavo I. Pauliukevičius. – Tiesiog aš noriu kalbėti, nes, nes.. už**ai jau.“
Netrukus spaudos konferencijos vedėjai perėjo prie I. Pauliukevičiaus ir S. Soltys.
„Aš noriu padėkoti jam, kad jis sutiko su manimi kovoti, nes visi kiti lietuviai – „apsimyžo“. Neva sunkiasvoriai lietuviai yra kieti, bet iš tikrųjų yra „myžniai“. Ačiū tau, seneli. Nemoku lenkiškai, būtų Šalkovski, tau išverstų. Tiesiog ačiū tau, – sakė I. Pauliukevičius. Tapau dar stipresnis, greitesnis, žvėriškesnis. Noriu tik žudyti žmones ringe. Visi atsiminkite – ringe. Tik ringe ir viskas. Planuoju ilgai nebūti: pirmas raundas, kelios kombinacijos, trys smūgiai, gal užbaigsiu koja į galvą.“
I. Pauliukevičius teigė, kad norėtų kovoti su visais lietuviais ir ypatingai su E. Šalkovski: „Aš jau lapkritį norėjau su juo kovoti, bet kadangi jis jau yra nebe žuvis, o višta, tai.. Noriu kovoti su visais lietuviais.“
