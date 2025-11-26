Bronius Vaitiekūnas: „Tikslas – išlaikyti praėjusio sezono branduolį“

Klubo direktorius Bronius Vaitiekūnas su „Panevėžiu“ kartu nuo įkūrimo. Pastarosiomis dienomis B. Vaitiekūnas intensyviai dėlioja kito sezono pasirengimo gaires, tad apie tai, prabėgusį sezoną ir klubo dešimtmetį jis pasidalino mintimis su fk-panevezys.lt svetaine.
– Šiemet klubas paminėjo savo dešimtmetį. Kaip vertinate tuos 10 metų?
– Klubas buvo įkurtas 2015-aisiais – tais pačiais metais, kai nutraukė veiklą legendinis Panevėžio miesto klubas „Ekranas“. Savo žygį futbolo kelyje „Panevėžys“ pradėjo nuo Pirmos lygos ir, tapus nugalėtoju, nuo 2019-ųjų rungtyniauja aukščiausioje lygoje. Per šį laikotarpį klubui pavyko pasiekti iš tiesų labai daug. Laimėta Pirma lyga, iškovotos dvi Supertaurės, du kartus triumfuota LFF taurėje, užimta trečia vieta A lygos čempionate bei tapta Lietuvos A lygos čempionais. Klubas per šį laikotarpį atstovavo Lietuvai Čempionų lygos, Europos lygos ir Konferencijų lygos atrankos varžybose. UEFA reitinguose, kurie nustatomi pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus, „Panevėžys“ užima antrą vietą tarp visų Lietuvos klubų. Taigi, turime nemažai pasiekimų, kuriais galime didžiuotis.
– Kokį įspūdį paliko rugsėjo mėnesį suorganizuota šventė klubo dešimtmečiui paminėti?
– Šventė tikrai pavyko. Atgarsiai buvo teigiami. Prie klubo dešimtmečio šventės organizavimo prisidėjo ne tik klubas, bet ir rėmėjai, A lyga, Panevėžio futbolo akademija. Ne taip dažnai Laisvės aikštėje vyksta su futbolu susiję renginiai – buvo įdomu ir jaunesniems, ir vyresniems šventės dalyviams. Pasibaigus šventei, visi jos dalyviai organizuota eisena patraukė į „Aukštaitijos“ stadioną stebėti A lygos rungtynių.
– Ar įkūrus futbolo klubą nebuvo kilusių minčių ar siūlymų perimti „Ekrano“ pavadinimą?
– Pasvarstymų buvo. Buvo ir siūlymų. 2018 metų sausį vykusio susitikimo metu nusipirkti bankroto administratoriaus pardavinėjamą „Ekrano“ prekinį ženklą siūlė ir „Pirmosios Armados“ atstovai. Tačiau klubas nusprendė istoriją kurti pats, o ne savinantis bankrutavusio legendinio klubo istoriją ir titulus.
– Kaip vertinate ką tik pasibaigusį A lygos sezoną?
– Prieš sezoną komandai iškeltas tikslas – iškovoti teisę kitą sezoną atstovauti Lietuvai Konferencijų lygoje – pasiektas. Vertinant visą sezoną reikia pabrėžti sezono pradžioje komandą kamavusias žaidėjų traumas. Kai antroje sezono pusėje traumas žaidėjai išsigydė, komandos žaidimas ir rezultatai tapo geresni. Dar vienas dalykas, kuris šiemet komandai kišo koją – praleisti įvarčiai paskutinėmis rungtynių minutėmis. Kaip ir minėjo komandos vyr. treneris Rolandas Vrabecas: „A lygoje galėjome pasirodyti žymiai geriau, galėjome būti ketvirti, ar net arčiau trečios vietos“. Džiaugiamės, kad puikiai sužaidėme LFF taurės finalą, kuriame tapome nugalėtojais. Pasibaigęs sezonas pasižymėjo ir tuo, kad su reprezentacinės „Panevėžio“ komandos marškinėliais į aikštę A lygos rungtynėse buvo išbėgę net devyni panevėžiečiai. Vienas jų – Dovydas Balsys – tai padarė būdamas dar tik 16 metų.
– Kokios mintys apie jau prasidėjusį tarpsezonį?
– Su Danieliumi Bukeliu, Lauritu Krasniqi, Isaacu Asante, Salomonu Kouadio, Strahinja Kerkezu, Marko Bačaninu ir Lovro Grajfoneriu turime galiojančias sutartis kitiems metams. Elivelto, Justinas Januševskis, Kwadwo Asamoah ir strategas Rolandas Vrabecas sutartis prasitęsė, su likusiais žaidėjais vyksta pokalbiai, derybos. Klubo tikslas – išlaikyti praėjusio sezono branduolį, o ar tai pavyks – pamatysime ateityje. 2026 metų sezonas prasidės mums neįprastai anksti. Pirmosios sezono rungtynės Supertaurėje su „Kauno Žalgiriu“ numatytos jau vasario 15 dieną, tad sausio 5-ąją planuojame pradėti pasiruošimą ateinančiam sezonui. Pasiruošti jam turėsime daug geresnes sąlygas nei bet kada iki šiol. Panevėžyje iškilo pripučiamas futbolo maniežas, suteiksiantis tinkamas sąlygas treniruotis šaltuoju metų laiku. Esant nepalankioms oro sąlygoms, čia galės vykti ir A lygos rungtynės. Šiuo metu LFF atlieka šio maniežo sertifikavimo procedūras, o liepos mėnesį atstovausime Lietuvai Konferencijų lygos turnyre.
– B komanda Pirmoje lygoje sezoną baigė paskutinė ir kitais metais varžysis II lygoje. Kokios to priežastys?
– Pirma lyga šiemet buvo labai konkurencinga ir stipri. Turėjome nemažai jaunimo, jam varžytis be pagrindinės komandos žaidėjų pagalbos buvo sunku. Pagrindinėje komandoje netrūkdavo traumas patyrusių futbolininkų, tad nebuvo galimybių atlikti dažnesnės rotacijos. B komandai nėra keliamas tikslas užimti kuo aukštesnę vietą. Joje jauni žaidėjai turi tobulėti ir ruoštis papildyti pagrindinės komandos gretas.
– „Aukštaitijos“ sporto centre vis dar vyksta statybų darbai, baseino projekto įgyvendinimas artėja prie pabaigos. Ar galės kitąmet „Panevėžys“ namuose priimti varžovus Konferencijų lygoje?
– Pirmus du varžybų etapus leidžiama vykdyti, taip įvyko ir 2023 metais. Situacija nepasikeitė. Galbūt iki vasaros persirengimo kambariai bus perkelti į vidų, pamatysime. Taigi, panevėžiečiai ateinantį sezoną Panevėžyje vėl galės išvysti ne tik A lygos, bet ir Konferencijų lygos rungtynes.
