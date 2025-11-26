 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolė Pareigytė atsivėrė apie skaudžią netektį ir ilgai lauktą džiugią žinią: „Galvojau, kad niekada to nebepatirsiu“

2025-11-26 19:20
2025-11-26 19:20

Dainininkė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, viena iš grupės „69 danguje“ narių ir renginių vedėja, rytoj, lapkričio 27-ąją, minės 41-ąjį gimtadienį. Kalbėdama apie prabėgusius metus, ji neslėpė, kad po skaudžios netekties ir išsiskyrimo su grupės narėmis suprato vieną svarbų dalyką.

0

Naujienų portalui tv3.lt Nijolė Pareigytė-Rukaitienė atvirai prakalbo apie prabėgusius metus ir pasidalijo džiugia žinia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nijolė Pareigytė-Rukaitienė

Gimtadienio šventė ir prabėgę metai

Pradėdama pokalbį gimtadienio šventę, moteris atskleidė, kad jį paminėti norės ramiai: „Turiu labai daug darbų, o savaitgalį turėjau pirmą solinį koncertą. Jo pasiruošimui atidavėme daug laiko ir jėgų. Jau prasideda artėjančių švenčių įmonių renginiai, tad kažkaip net apie save nespėjau pagalvoti. Galvoju, kad gal su artimiausiais draugais kažkur pavakarieniausime. Kiekvieną savaitgalį turiu renginių – švenčiu kažkieno gimtadienius, įmonių vakarėlius ar dar kokias šventes. Tad jau norisi savo šventes paminėti ramiau.“

2022 metais Nijolė neteko savo tėčio, o kiek vėliau pasuko skirtingais keliais su grupės „69 danguje“ narėmis. Nepaisant visų sunkumų, Nijolė dabar gali ramiau atsikvėpti.

„Metai buvo darbingi. Kažkaip šie metai jau buvo geresni nei praėjusieji. Praėjo visi skauduliai, viskas nurimo ir dėl tėčio netekties. Atėjo tas susitaikymo momentas, kai suvoki, kad jo nebėra. Ir po grupės skyrybų supranti, kad ir to nebėra... Tada ateina toks suvokimas, kad nors kai kas baigėsi, viskas susiklostė net geriau nei buvo. Viskas susidėliojo į vietas. Sekasi – tikrai viskas gerai“, – kalbėjo ji.

Tiesa, visai neseniai dainininkė savo gerbėjams pristatė dainą „Miško kvapas“ bei turėjo savo solinį koncertą su gyvo garso grupe.

„Dar viena daina žadu nustebinti gerbėjus. Tai dainai jau turbūt treji metai, o gal ir daugiau... Koncerto metu pavyko net nufilmuoti klipą. Tikiuosi, kad viskas pavyks, bet žiūrėsime, koks bus rezultatas ir ar jis tenkins.

Koncerto metu pristatėme dvi dainas – „Miško kvapas“ ir „Nelik viena“. Tai dvi naujos dainos. „Miško kvapas“ įrašyta visai neseniai, ją jau galima išgirsti įvairiose muzikos platformose. O daina „Nelik viena“ dar laukia savo pasirodymo platformose“, – apie naujus vėjus pasakojo pašnekovė.

Kaip pasakojo pati gimtadienio kaltininkė, šį gimtadienį ji jau spėjo paminėti scenoje.

„Sulaukiau sveikinimų, pūčiau tortą, gavau pilną glėbį gėlių. Atrodo, kad gal aš jau atšvenčiau tą gimtadienį. Esu prieš išankstinį gimtadienio šventimą, bet gal čia nieko tokio – jis buvo tiesiog paminėtas“, – sakė ji.

Pasiteiravus, kaip gerbėjai priėmė naujas jos dainas, Nijolė šyptelėjo: „Miško kvapą“ žmonės jau buvo girdėję, tad mačiau, kad koncerto metu ir dainavo, ir lingavo. O daina „Nelik viena“ niekur dar nebuvo pristatyta – visiškai nauja. Todėl koncerto metu šiek tiek sugudravau: sujungiau dvi dainas, o po naujų iškart dainavau gerai žinomas, senas dainas. Tikiuosi, kad naujoji daina patiko.“

Būtent naujos dainos išleidimas jai tapo geriausia gimtadienio dovana, kuri nepranoksta jokių materialių dalykų.

„Atėjo tas laikas, kai darau ne dėl kitų, o dėl savęs. Jeigu man patinka – tai svarbiausia. O man labai patinka. Abi dainos labai skirtingos, bet man patinka harmonija, žodžiai. Daina „Nelik viena“ turėjo pasirodyti anksčiau, bet neforsuoju – nedarau dėl peržiūrų ar perklausų. Darau taip, kaip jaučiu ir kaip noriu. Nauja daina man – geriausia gimtadienio dovana. Net nepasvajojau apie geresnę dovaną: jokie materialūs dalykai nesuteiktų to, ką šeštadienį jaučiau scenoje“, – džiaugėsi moteris.

Lapkričio 22 d. įvykęs jos solinis koncertas suteikė euforijos jausmą, kurio ji seniai nebuvo jautusi: „Po skyrybų su mergaitėmis galvojau, kad niekada to nebepatirsiu. Aišku, vedu renginius – juose jaučiuosi stipri, galiu save išreikšti, bet visada jaučiau ilgesį didelei scenai. Galvojau, kad daugiau to nebus, bet šeštadienį patyriau su kaupu. Buvo dar smagiau ir geriau. Mūsų dainos skambėjo trim balsais – to dar niekada nebuvo, viskas taip harmoningai... Tikrai buvo labai faina.

Net pagalvojau, ar su jomis buvau kada taip gerai besijautusi, kaip jausdavausi šeštadienį. Buvo tokia harmonija. Kiekvienas turėjome savo atsakomybes, buvome gerai pasiruošę. Padarėme viską puikiai. Sudirbome kaip laikrodukas, o to anksčiau pasigesdavau. Bet nenoriu grįžti į praeitį ar ko nors apkalbinėti.“

N. Pareigytė-Rukaitienė įsitikinusi, kad po kiekvienos audros ateina ramybė: „Supratau, kad kai atrodo, jog žemė slysta iš po kojų ir niekada nebebus gerai – žinokite, kad bus tik geriau. Neveltui duodami tie išgyvenimai – jie labai sustiprina. Aišku, tai veikia tik tada, kai žmogus kažką daro, o ne guli ant sofos.“

Baigdama pokalbį apie prabėgusius metus, dainininkė ir renginių vedėja atskleidė, koks būtų jos didžiausias noras ateinantiems metas.

„Mano didžiausias noras – kad mano šeima būtų sveika. Tai svarbiausias dalykas. Visi kiti dalykai yra pasiekiami darbu. Labiausiai noriu, kad visi, kurie mane supa, būtų sveiki“, – tarė moteris.

