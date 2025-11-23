 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolė Pareigytė atskleidė, kokį automobilį vairuoja: išvažiuoti iš kiemo ar plovyklos atlikėjai – iššūkis

2025-11-23 10:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-23 10:30

Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ dainininkė, atlikėja Nijolė Pareigytė ne tik pristatė savo įspūdingą automobilį, kurį vadina „meška“, bet ir atskleidė praeityje turėjusi tikrą perekūpų (perpardavinėtojų – past.) gyvenimo etapą. Pati parsiveždavo automobilius iš Vokietijos, skraidydavo į Miuncheną ir nerealiu tempu sukorė daugiau nei milijoną kilometrų.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos tik laidos vedėjas Paulius Garkauskas paklausė, su kokiu automobiliu Nijolė atvyko, atlikėja šyptelėjo ir atsakė, kad su „meška“. Tai – jos „Audi Q8“, kuri, kaip pati sako, tokia didelė, kad neįvažiuoja nei į „McDonald’s“, nei į plovyklą.

„Per tris kartus pirmyn atgal iš kiemo negaliu išvažiuoti“, – juokėsi N. Pareigytė.

Pasirodo, vardus ji duoda visoms savo transporto priemonėms.

„(Audi – tv3.lt) A6 buvo Pupytė. O vyro – tešla“, – studiją prajuokino atlikėja.

P. Garkauskas nusistebėjo, ar vyras nepyksta, bet atlikėja tik numojo ranka – nepyksta. Juolab, kad automobilis jai – kaip antri namai.

„Aš pusę savo gyvenimo praleidžiu automobilyje. Ten mano drabužinė, batų kolekcija, gėrimai. Tai – mano darbo įrankis“, – pasakojo dainininkė.

Jaunystėje parvežė automobilį iš Vokietijos pati

Tačiau atlikėjos santykis su automobiliais – ne tik pravardės. P. Garkauskas iškėlė intriguojantį klausimą – kas yra bendro tarp N. Pareigytės ir perekūpų?

„Kadaise, pirmame kurse, užmetei...“ – juokėsi atlikėja.

Paaiškėjo, kad ji turėjo draugą, vežusį automobilius iš Vokietijos, o pati – skraidydavo į Miuncheną ir parvarydavo automobilius į Lietuvą.

„Esu parsivežus savo pirmą „BMW 5“ pati. Nuskridau, susitaupiusi 5800 eurų – norėjau sidabrinio, automato, odos“, – pasakojo ji.

Tačiau viskas įvyko šiek tiek kitaip.

„Važiuojame per tokį miestelį, stovi žalias penktukas. Sakau – gal nieko. Grįžau į Lietuvą su žaliu, veliūras, mechaninė. Viskas priešingai nei norėjau. Bet paskui broliui padovanojau“, – juokėsi atlikėja.

Ne vienas nustebo, kai ji pasakė, kad yra suskaičiavusi ir sukorusi tikrai daugiau nei milijoną kilometrų. Laidos vedėjai choru pasakė: „Oho.“

Dažniausiai draugų grupėje yra žmogus – vairuotojas. N. Pareigytė prisipažįsta, kad tai būtent ji.

„Grįžtame 6 ryto iš Klaipėdos, merginos miega, o aš – šildymą atsuku, muziką išjungiu ir važiuoju“, – sakė dainininkė.

Tačiau ji atskleidė, kad savo dainų klausosi tik netyčia, kai „Spotify“ išmeta. Kadangi vis tiek 20 metų tas pačias dainas dainuoja. Tačiau viena daina vis dar džiugina.

„Mano mėgstamiausia – „Velniškas greitis“. Tokia mmm... labai gerai“, – šypsojosi N. Pareigytė.

Visą akimirką žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Iha ha
Iha ha
2025-11-23 10:40
Su jos protelio tai kaimietei tik išaką vairuati, nors ir ten reikia gabumų turėt, o dar kai abu pradės žvengti visi į šonus isbegios
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
