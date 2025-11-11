Nijolės Pareigytės dukra atšventė gimtadienį: štai kokią unikalią dovaną įteikė tėvai

Socialiniame tinkle „Instagram“ paviešintuose kadruose, kuriais Nijolė sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, matyti, kad šeima neseniai viešėjo Kipre – čia ir buvo atšvęstas dukros gimtadienis.
Pasidalijo įspūdžiais
Viename N. Pareigytės-Rukaitienės įraše matyti, kaip restorane aplinkiniai ir personalas ploja Patricijai ir sveikina ją su gimtadieniu.
View this post on InstagramREKLAMA
Kitame įraše Nijolė pasidalijo, kokią ypatingą dovaną įteikė atžalai šia proga.
„Patricijai gimtadienio dovana gavosi nereali, pasiplaukiojimas su vėžliukais jūroje, Kipre. Mums pasisekė, sakė, kad ne visada pavyksta juos salotom prisikviesti, o pas mus net 5 atplaukė, nereali patirtis“, – rašė moteris.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Praėjusiais metais N. Pareigytė-Rukaitienė naujienų portalui tv3.lt pasakojo apie dukros paauglystę. Tąkart moteris pastebėjo, kad dukrai pasireiškia nuotaikų kaitos.
„Tai juokiasi, tai verkia, neina suvokti, kas nutiko. Stengiuosi klausti, suprasti, bet kartais tam prireikia laiko. Patricija turi charakterį, sunkiai išsipasakoja, tad tenka atsargiai prie jos prieiti. Reikia pasistengti, kad ji dar labiau neužsiskleistų. Tačiau stengiamės jos dėl to nespausti, priimti ir blogą nuotaiką, nes juk ir mums, suaugusiems, taip būna“, – pripažino paauglės mama.
N. Pareigytės-Rukaitienės įsitikinimu, dukra savo charakteriu yra labiau panaši į tėtį, nei į ją pačią: „Vyras taip pat yra sudėtingesnio būdo, o aš tokia labiau visada geros nuotaikos, atsikeliu ryte ir man jau smagu. Pas mane viskas yra paprasčiau. O Patricija yra skorpionas, gimusi drakono metais, tad kartais atrodo, kad jai ir pačiai su savimi sunku. Bet mes stengiamės jai padėti. Patricija nėra grubi, ji atsakinga, niekada pikto žodžio nepasakanti mergaitė.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!