 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolės Pareigytės dukra atšventė gimtadienį: štai kokią unikalią dovaną įteikė tėvai

2025-11-11 16:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 16:56

Atlikėjos, televizijos laidų ir renginių vedėjos Nijolės Pareigytės-Rukaitienės šeimoje lapkričio mėnuo žymi ne vieną šventę. Viena iš jų ką tik praūžė – jos ir vyro Rimvydo Rukaičio dukrai Patricijai sukako 13 metų.

Atlikėjos, televizijos laidų ir renginių vedėjos Nijolės Pareigytės-Rukaitienės šeimoje lapkričio mėnuo žymi ne vieną šventę. Viena iš jų ką tik praūžė – jos ir vyro Rimvydo Rukaičio dukrai Patricijai sukako 13 metų.

REKLAMA
2

Socialiniame tinkle „Instagram“ paviešintuose kadruose, kuriais Nijolė sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, matyti, kad šeima neseniai viešėjo Kipre – čia ir buvo atšvęstas dukros gimtadienis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasidalijo įspūdžiais

Viename N. Pareigytės-Rukaitienės įraše matyti, kaip restorane aplinkiniai ir personalas ploja Patricijai ir sveikina ją su gimtadieniu.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Nijole Pareigyte Rukaitiene (@nijolepareigyterukaitiene)

REKLAMA

Kitame įraše Nijolė pasidalijo, kokią ypatingą dovaną įteikė atžalai šia proga.

„Patricijai gimtadienio dovana gavosi nereali, pasiplaukiojimas su vėžliukais jūroje, Kipre. Mums pasisekė, sakė, kad ne visada pavyksta juos salotom prisikviesti, o pas mus net 5 atplaukė, nereali patirtis“, – rašė moteris.

View this post on Instagram

A post shared by Nijole Pareigyte Rukaitiene (@nijolepareigyterukaitiene)

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiais metais N. Pareigytė-Rukaitienė naujienų portalui tv3.lt pasakojo apie dukros paauglystę. Tąkart moteris pastebėjo, kad dukrai pasireiškia nuotaikų kaitos. 

„Tai juokiasi, tai verkia, neina suvokti, kas nutiko. Stengiuosi klausti, suprasti, bet kartais tam prireikia laiko. Patricija turi charakterį, sunkiai išsipasakoja, tad tenka atsargiai prie jos prieiti. Reikia pasistengti, kad ji dar labiau neužsiskleistų. Tačiau stengiamės jos dėl to nespausti, priimti ir blogą nuotaiką, nes juk ir mums, suaugusiems, taip būna“, – pripažino paauglės mama. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

N. Pareigytės-Rukaitienės įsitikinimu, dukra savo charakteriu yra labiau panaši į tėtį, nei į ją pačią: „Vyras taip pat yra sudėtingesnio būdo, o aš tokia labiau visada geros nuotaikos, atsikeliu ryte ir man jau smagu. Pas mane viskas yra paprasčiau. O Patricija yra skorpionas, gimusi drakono metais, tad kartais atrodo, kad jai ir pačiai su savimi sunku. Bet mes stengiamės jai padėti. Patricija nėra grubi, ji atsakinga, niekada pikto žodžio nepasakanti mergaitė.“ 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų