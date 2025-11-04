 
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Daina Bilevičiūtė atskleidė intriguojančią paslaptį ir pažada šokiruoti: „Laukite“

2025-11-04 19:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 19:25

Ekstravagantiškoji Daina Bilevičiūtė apsilankė antradieninėje TV3 laidoje „Miestas ir kaimas“. Dainininkė ir vokalo mokytoja pastaraisiais metais gyveno Londone, o išgarsėjo įvairiais pareiškimais, dalyvaudama erotinėse fotosesijose ar išskirtiniu stiliumi.

Londone šiuo metu gyvenanti D. Bilevičiūtė laidos metu pasirinko atstovauti kaimo komandą. Juk kadaise ji Lietuvos provincijoje svajojo apie savo nuosavą kaimo turizmo sodybą, tačiau įvykiams pasisukus netikėta linkme įklimpo į milijonines skolas, o varžytinėse turėjo parduoti net savo mamai anksčiau priklausiusį butą.

„Kaimas mane žavi savo kvėpavimu, nes kaime tu gali kvėpuoti pilna krūtine, pilna širdimi, tave ten žavi visi kvapai, pradedant nuo gėlių kvapo, baigiant iki tvarto kvapo. Aš manau, kad mieste trūktų erdvės, nes kaime tu turi erdvę, tu gali išeiti į laukus, tu gali išeiti į miškus, tu tiesiog turi žemę, tai, kas iš tikrųjų mums yra svarbiausia – turėti žemę po kojomis ir į ją įsižeminti“, – idėjos, ateityje grįžti gyventi į kaimą, neatmeta D. Bilevičiūtė.

Intensyviai kuria

„Miestas ir kaimas“ vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė neslėpė, kad pastaruoju metu visiškai nežino, ką gyvenime veikia charizmatiškoji D. Bilevičiūtė. Ši patvirtino, kad ji ir toliau intensyviai kuria ir netrukus planuoja išleisti naują savo kūrinį.

„Esu pedagogė ir ne tik, – kiek paslaptingai kalbėjo spaudoje vis rečiau matoma D. Bilevičiūtė. – Esu dar ir dainininkė ir artistė, nuo žodžio arti. Esu ir modelis. Šokiruosiu. Visi kalba apie kūrybą, tai mano naujos dainos credo – „seks boba, seks baba“. Laukite.“

Žaidimo metu D. Bilevičiūtė varžėsi vienoje komandoje su dviem grupės „Popkultūra“ atlikėjais – Valdu Kabutavičiumi ir Emiliu Linge.

Vijosi miesto komandą

Nors miesto komanda kurį laiką užtikrintai pirmavo ir geriau atsakinėjo į klausimus, šmaikštumu D. Bilevičiūtė dažnai pranoko kitus. 

Laidos metu jai teko užduotis, kurios metu ji tapo paveikslo dalimi, o Valdas ir Emilis dalino užuominas, kas ji tokia. 

Netrukus jai pavyko savo komandai uždirbti svarbų tašką, o N. Pareigytė-Rukaitienė liko sužavėta Dainos įžvalgumu. 

„Šaunuolė! Tu kiekvieną dieną žaidi šitą žaidimą, ane?“, – pelnytu tašku kaimo komandai džiaugėsi laidos vedėja.

Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite antradieniais 19:30 per TV3 televiziją arba portale tv3.lt.

TIESIOGINĘ LAIDOS TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Maistas ar kaimas“.

