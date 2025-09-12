Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skandalinguose pykčiuose tarp Nijolės Pareigytės ir „šeškių“ – naujas posūkis

2025-09-12 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 10:25

Buvusios artimiausios scenos partnerės jau kurį laiką savo nesutarimus sprendžia ne tik viešai, bet ir teisinėse institucijose. Konfliktai tarp vienintelės likusios „69 danguje“ narės Nijolės Pareigytės-Rukaitienės ir naujai susikūrusios grupės „Šeškės“ (Karina Krysko, Goda Alijeva, Ingrida Martinkėnaitė) nesibaigia.

2

Trečiadienį Tauragės apylinkės teisme buvo nagrinėjami du ieškiniai, kuriuose „Šeškių“ narės bylinėjasi su Nijolės vyru Rimvydu Rukaičiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak naujienų portalo delfi.lt, pastarasis posėdis buvo palankus būtent R. Rukaičiui. Į teismą kreipėsi G. Alijeva ir K. Krysko – jos siekia prisiteisti dalį pajamų už „69 danguje“ kūrinius, kurie vis dar yra pasiekiami „Spotify“ platformoje.

Grupė „Šeškės“
FOTOGALERIJA. Grupė „Šeškės“

„Šeškių“ narės tvirtina, kad R. Rukaitis neturėjo valdyti šios paskyros, tačiau ja disponavo savo vardu. Dainininkės vertinimu, iš šios paskyros kasmet galėjo būti gaunama kelių tūkstančių eurų pajamų, tačiau nei ji, nei kolegės nieko negavo.

Konfliktai nesibaigia

Tai ne pirmas kartas, kai „Šeškės“ santykius aiškinasi teisme. Anksčiau jos bylinėjosi ir su prodiuseriu Egmontu Bžesku, o rugpjūčio pradžioje viešai nuskambėjo istorija dėl „69 danguje“ prekių ženklo.

Liepos pabaigoje Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius atmetė „Šeškių“ prašymą panaikinti kai kurių populiarių hitų („9 danguje“, „Velniškas greitis“) registraciją. Šių kūrinių teisės liko E. Bžeskui.

Kas laukia toliau?

Pasak „Šeškių“, prekių ženklas „69 danguje“ ilgą laiką nebuvo naudojamas – anot jų, net penkerius metus. Pagal galiojančius įstatymus tokiais atvejais ženklas gali būti panaikintas. Vis dėlto gavę tokį prašymą buvę komandos nariai nusprendė sprendimą skųsti ir kovoti dėl teisių į populiarų pavadinimą.

Kol kas nėra aišku, kaip baigsis „Spotify“ pajamų ginčas, tačiau akivaizdu, kad buvusių scenos draugių keliai vis dar persipina – tik šįkart ne scenoje, o teismo salėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

