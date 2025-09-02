Pirmoje „Miestas ar kaimas“ laidoje – nauji veidai: „Priimu tai kaip iššūkį“

Žinoma, kai kas išliks nepakitę. Miesto komandą į priekį ir toliau ves aktorius bei laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis, o kaimo – dainininkė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė.
O prie gyvos muzikos grupės, pakeliančios nuotaiką ne tik dalyviams, bet ir laidos žiūrovams, šį sezoną prisijungs ir dainininkas Justinas Lapatinskas.
„Priimu tai kaip naują gyvenimo iššūkį, kitą žingsnį. Tačiau ir pats į savo gyvenimą ėmiau žiūrėti tarsi į realybės šou. Yra mano šeima, kuri yra mano uostas ir mano ramybė, o kartu – rimtieji mano projektai. O visa kita – tarsi realybės šou. Gyvenimas toks ir yra – jei viską labai sureikšminsi, gyvensi savo baimėje“, – naują iššūkį pasitinka atlikėjas.
Nors yra iš Druskininkų, šiuo metu Justinas gyvena Vilniuje. Tiesa, nors visuomet buvo miestietis, pastaruoju metu jis neslepia esantis neabejingas kiek ramesniam gyvenimui, kurį gali suteikti kaimas.
„Kiekvienu gyvenimo etapu reikia vis kitų dalykų. Kol buvau jaunas, reikėjo miesto – kaime galbūt būčiau uždusęs. Bet dabar, kai vakarėlių esu pasisotinęs, o miesto – užtenka, ir visko gyvenime buvo, mane pradėjo labiau traukti laukai, ramybė“, – pripažįsta jis.
Justinas puikiai pažįsta ir likusius su laidos vedėjus – su Nijole ir Vytautu jo keliai yra persipynę ne kartą. O pats dainininkas puikiai prisimena ir pažinties su kiekvienu iš jų istorijas.
„Su Rumšu pirmą kartą susidūriau Druskininkuose, kai man buvo gal 24 metai. Aš dar buvau nevedęs, o jis irgi buvo jaunas (juokiasi). Tuo metu buvo Druskininkų vandens parko atidarymas – jis tą renginį vedė, o aš dainavau. Prisimenu, kad tada galvojau: Wow, aš dainuoju viename renginyje su Rumšu! Man jis – tikras profesionalas. O su Nijole, pamenu, kažkada „Žalgirio“
arenoje žaidėme „UNO“. Buvo pasirodymas – stresavau dėl dainų, norėjau kartotis žodžius, bet vos kažkas išsitraukė kortas, mes, belaukdami savo eilės, ėmėme jomis pliekti“, – pasakoja jis.
Lemtinga miesto komandos pažintis
Pirmojoje sezono laidoje šį vakarą išvysime N. Pareigytės-Rukaitienės numylėtą kaimo komandą, kurią sudarys trys ūkininkai iš birželio mėnesį žiūrovus džiuginusio projekto „Ūkininkai ieško meilės“. Tai – Živilė, Rokas ir Adelė.
O štai V. Rumšo jaunesniojo miesto komandoje pamatysime iš pirmo žvilgsnio tris skirtingas, tačiau būtent šiame projekte netikėtai draugėmis tapusias moteris. Tai – aktorė Justina Nemanytė, dainininkė Gabija Li bei kibernetinio saugumo specialistė, Mato Maldeikio mylimoji Agnė Turs.
Kaip pasakoja aktorė J. Nemanytė, su kitomis komandomis draugėmis ją labiausiai suartino bendras noras nugalėti – moterys strategavo, galvojo, kuriose žaidimo užduotyse pavyks pasirodyti geriausiai. O štai dabar jų draugystė tęsiasi ir už filmavimo studijos sienų – moterys kartu neseniai ne tik lankėsi koncerte, bet dalyvavo ir diskusijų festivalyje „Būtent“.
Justė neabejinga viskam, kas vyksta mieste, tačiau labiausiai džiaugtis miestu ją skatina čia sutinkami žmonės.
„Mieste visada sutiksi pažįstamų, draugų arba susirasi netikėtų pažinčių. Dar man gyvenimas mieste labai patinka dėl architektūros, miesto panoramos. Vilnius man – labai gražus. Galbūt todėl iš kažkur sugrįžusi į Vilnių, aš visuomet pravažiuoju arba apeinu ratą aplink visą senamiestį. Tai – mano ritualas“, – sako ji.
Tiesa, aktorei nėra svetimos ir dienos, praleistos kaime, o ypač – vaikystėje vasarą. „Tai man – ne naujiena, bet ilgai kaime neišbūčiau... Man reikia miesto šurmulio, žmonių, judėjimo“, – pripažįsta ji.
Ką jau kalbėti apie kaime neretai sutinkamus darbus! „Labiausiai kaime nenorėčiau valyti mėšlo, šienauti, ruošti gyvūnams pašaro. Taip pat negalėčiau skersti gyvūnų“, – pripažįsta ji.
O kokios užduotys miestietėms atiteks šį vakarą ir kas taps žaidimo nugalėtojais, pamatysite jau netrukus.
„Miestas ar kaimas“ premjera – jau šį antradienį, 19.30 val. per TV3!
