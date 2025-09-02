Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pirmoje „Miestas ar kaimas“ laidoje – nauji veidai: „Priimu tai kaip iššūkį“

2025-09-02 14:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 14:39

Visą Lietuvą sujungiantis TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Miestas ar kaimas“ grįžta naujajam sezonui! O jau šį antradienio vakarą žiūrovai išvys ir naujienomis pažymėtą pirmąją projekto laidą. Koks garsus vyras nuo šiol bus matomas kiekvieną antradienį? Kodėl pirmoji laida tokia ypatinga tapo miesto komandai? Visa atsakymai – jau šį vakarą.

Visą Lietuvą sujungiantis TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Miestas ar kaimas“ grįžta naujajam sezonui! O jau šį antradienio vakarą žiūrovai išvys ir naujienomis pažymėtą pirmąją projekto laidą. Koks garsus vyras nuo šiol bus matomas kiekvieną antradienį? Kodėl pirmoji laida tokia ypatinga tapo miesto komandai? Visa atsakymai – jau šį vakarą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, kai kas išliks nepakitę. Miesto komandą į priekį ir toliau ves aktorius bei laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis, o kaimo – dainininkė Nijolė Pareigytė-Rukaitienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Miestas ar kaimas“
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Miestas ar kaimas“

O prie gyvos muzikos grupės, pakeliančios nuotaiką ne tik dalyviams, bet ir laidos žiūrovams, šį sezoną prisijungs ir dainininkas Justinas Lapatinskas.

REKLAMA

„Priimu tai kaip naują gyvenimo iššūkį, kitą žingsnį. Tačiau ir pats į savo gyvenimą ėmiau žiūrėti tarsi į realybės šou. Yra mano šeima, kuri yra mano uostas ir mano ramybė, o kartu – rimtieji mano projektai. O visa kita – tarsi realybės šou. Gyvenimas toks ir yra – jei viską labai sureikšminsi, gyvensi savo baimėje“, – naują iššūkį pasitinka atlikėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors yra iš Druskininkų, šiuo metu Justinas gyvena Vilniuje. Tiesa, nors visuomet buvo miestietis, pastaruoju metu jis neslepia esantis neabejingas kiek ramesniam gyvenimui, kurį gali suteikti kaimas.

„Kiekvienu gyvenimo etapu reikia vis kitų dalykų. Kol buvau jaunas, reikėjo miesto – kaime galbūt būčiau uždusęs. Bet dabar, kai vakarėlių esu pasisotinęs, o miesto – užtenka, ir visko gyvenime buvo, mane pradėjo labiau traukti laukai, ramybė“, – pripažįsta jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Justinas puikiai pažįsta ir likusius su laidos vedėjus – su Nijole ir Vytautu jo keliai yra persipynę ne kartą. O pats dainininkas puikiai prisimena ir pažinties su kiekvienu iš jų istorijas.

„Su Rumšu pirmą kartą susidūriau Druskininkuose, kai man buvo gal 24 metai. Aš dar buvau nevedęs, o jis irgi buvo jaunas (juokiasi). Tuo metu buvo Druskininkų vandens parko atidarymas – jis tą renginį vedė, o aš dainavau. Prisimenu, kad tada galvojau: Wow, aš dainuoju viename renginyje su Rumšu! Man jis – tikras profesionalas. O su Nijole, pamenu, kažkada „Žalgirio“

REKLAMA

arenoje žaidėme „UNO“. Buvo pasirodymas – stresavau dėl dainų, norėjau kartotis žodžius, bet vos kažkas išsitraukė kortas, mes, belaukdami savo eilės, ėmėme jomis pliekti“, – pasakoja jis.

Lemtinga miesto komandos pažintis

Pirmojoje sezono laidoje šį vakarą išvysime N. Pareigytės-Rukaitienės numylėtą kaimo komandą, kurią sudarys trys ūkininkai iš birželio mėnesį žiūrovus džiuginusio projekto „Ūkininkai ieško meilės“. Tai – Živilė, Rokas ir Adelė.

REKLAMA

O štai V. Rumšo jaunesniojo miesto komandoje pamatysime iš pirmo žvilgsnio tris skirtingas, tačiau būtent šiame projekte netikėtai draugėmis tapusias moteris. Tai – aktorė Justina Nemanytė, dainininkė Gabija Li bei kibernetinio saugumo specialistė, Mato Maldeikio mylimoji Agnė Turs.

Kaip pasakoja aktorė J. Nemanytė, su kitomis komandomis draugėmis ją labiausiai suartino bendras noras nugalėti – moterys strategavo, galvojo, kuriose žaidimo užduotyse pavyks pasirodyti geriausiai. O štai dabar jų draugystė tęsiasi ir už filmavimo studijos sienų – moterys kartu neseniai ne tik lankėsi koncerte, bet dalyvavo ir diskusijų festivalyje „Būtent“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Justė neabejinga viskam, kas vyksta mieste, tačiau labiausiai džiaugtis miestu ją skatina čia sutinkami žmonės.

„Mieste visada sutiksi pažįstamų, draugų arba susirasi netikėtų pažinčių. Dar man gyvenimas mieste labai patinka dėl architektūros, miesto panoramos. Vilnius man – labai gražus. Galbūt todėl iš kažkur sugrįžusi į Vilnių, aš visuomet pravažiuoju arba apeinu ratą aplink visą senamiestį. Tai – mano ritualas“, – sako ji.

REKLAMA

Tiesa, aktorei nėra svetimos ir dienos, praleistos kaime, o ypač – vaikystėje vasarą. „Tai man – ne naujiena, bet ilgai kaime neišbūčiau... Man reikia miesto šurmulio, žmonių, judėjimo“, – pripažįsta ji.

Ką jau kalbėti apie kaime neretai sutinkamus darbus! „Labiausiai kaime nenorėčiau valyti mėšlo, šienauti, ruošti gyvūnams pašaro. Taip pat negalėčiau skersti gyvūnų“, – pripažįsta ji.

O kokios užduotys miestietėms atiteks šį vakarą ir kas taps žaidimo nugalėtojais, pamatysite jau netrukus.

„Miestas ar kaimas“ premjera – jau šį antradienį, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų