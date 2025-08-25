Nijolė Pareigytė-Rukaitienė išliejo širdį: „Taip ir sukamės gyvenimo ratu“

Socialinio tinklo Instagram paskyroje ji pasidalijo įrašu, kuriame neslėpė – toks gyvenimas nėra lengvas, nes tenka praleisti daug svarbių akimirkų.
„Kai nori ir gali. Dirbti be išeiginių, be vakarėlių su draugais ar išvykų į gamtą. Ši vasarėlė beprotiškai darbinga ir ji dar nesibaigė, bet liko jau visai nedaug ir nebebus po 4-5 renginius per savaitę“, – rašė ji.
Nepaisant to, ji teigė savimi besididžiuojanti bei užsiminė ir apie kitų metų planus, kurie sparčiai pildosi.
„Bet aš savim didžiuojuos, nuo spalio bus ramiau, o paskui laukia Kalėdinis įmonių vakarėlių maratonas, jau gruodžio mėn. beveiki pilnai užpildytas, jau ir kita 2026 metų vasara bookinas sparčiai, taip ir sukamės gyvenimo ratu“, – neslėpė ji.
Ji taip pat nepamiršo ir padėkoms tiems, kurie pasitiki ja renginių vedimo srityje.
„Ačiū visiems jauniesiems, jubiliatams, įmonėms, kurie savo šventes patikėjo man“, – sakė Nijolė.
