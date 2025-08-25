Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė išliejo širdį: „Taip ir sukamės gyvenimo ratu“

2025-08-25 19:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 19:14

Renginių vedimo maratone įsisukusi Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, savo širdį išliejo socialinio tinklo Instagram sekėjams. Ji atsivėrė apie intensyvius darbus bei planus kitam sezonui.

Renginių vedimo maratone įsisukusi Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, savo širdį išliejo socialinio tinklo Instagram sekėjams. Ji atsivėrė apie intensyvius darbus bei planus kitam sezonui.

Socialinio tinklo Instagram paskyroje ji pasidalijo įrašu, kuriame neslėpė – toks gyvenimas nėra lengvas, nes tenka praleisti daug svarbių akimirkų.

Nijolė Pareigytė
FOTOGALERIJA. Nijolė Pareigytė

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai nori ir gali. Dirbti be išeiginių, be vakarėlių su draugais ar išvykų į gamtą. Ši vasarėlė beprotiškai darbinga ir ji dar nesibaigė, bet liko jau visai nedaug ir nebebus po 4-5 renginius per savaitę“, – rašė ji.

Nepaisant to, ji teigė savimi besididžiuojanti bei užsiminė ir apie kitų metų planus, kurie sparčiai pildosi.

„Bet aš savim didžiuojuos, nuo spalio bus ramiau, o paskui laukia Kalėdinis įmonių vakarėlių maratonas, jau gruodžio mėn. beveiki pilnai užpildytas, jau ir kita 2026 metų vasara bookinas sparčiai, taip ir sukamės gyvenimo ratu“, – neslėpė ji.

Ji taip pat nepamiršo ir padėkoms tiems, kurie pasitiki ja renginių vedimo srityje.

„Ačiū visiems jauniesiems, jubiliatams, įmonėms, kurie savo šventes patikėjo man“, – sakė Nijolė.

