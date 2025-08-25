Džiugi diena Violetos Tarasovienės gyvenime: štai kaip moteris keitėsi bėgant metams

V. Tarasovienės gimtadienio proga naujienų portalas tv3.lt kviečia pakeliauti laiku ir apžvelgti, kaip žinoma dainininkė keitėsi bėgant metams:
Gimtadienių švęsti nemėgsta
Pernai jubiliejaus proga duodama interviu naujienų portalui tv3.lt, Violeta atskleidė, kad nėra linkus švęsti savo gimtadienių.
„Galvoju, vieną kartą į dešimtmetį galima pašvęsti“, – teigė ji.
Kaip tąkart atskleidė pašnekovė, šeima dažniausiai staigmenų nedaro, bet vyresnėlė dukra nustebina dovanomis, vis ką nors sugalvoja įdomesnio.
Jau kurį laiką Tarasovai gyvena Klaipėdoje. Čia, anot Violetos, didžiausias pliusas yra tas, kad atsisėdus ant dviračio gali per 10 minučių pasiekti jūrą.
„Be to, pas mus nėra kamščių ir beveik visur gali nueiti pėstute. Ir čia gyvena nuostabūs, nuoširdūs žmonės“, – teigė ji.
Laukia dar viena proga
O paskutinę vasaros dieną juodu su vyru, atlikėju Viliumi Tarasovu švenčia ir savo santuokos metines. Šiemet – jau 18-ąsias.
Pernai kalbėdamas apie žmoną Violetą, Vilius naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad be jos jam dažnai pasidaro liūdna.
„Turbūt daug kam keista, kad mes nuolat būname kartu, dažnai sulaukiame klausimų, ar neatsibostame vienas kitam. Kai turiu koncertą su „B'Avarija“ ir į jį tenka važiuoti vienam, man net liūdna pasidaro, dažnai skambinu Violetai, kol jos neišvedu iš proto, – juokiasi jis. – Mums smagu dirbti kartu ir bendram gyvenimui mums tai tikrai netrukdo. Kai viskas tinka, patinka, būna labai smagu. Jaučiu, kad mes vienas kitą tiesiog papildome.“
