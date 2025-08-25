Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džiugi diena Violetos Tarasovienės gyvenime: štai kaip moteris keitėsi bėgant metams

2025-08-25 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 07:30

Dainininkės Violetos Tarasovienės gyvenime rugpjūčio 25-oji žymi ypatingą dieną – gimtadienį. Šiemet jai sukanka 51-eri.  

Violeta ir Vilius Tarasovai (nuotr. BNS, asm. archyvo)
30

Dainininkės Violetos Tarasovienės gyvenime rugpjūčio 25-oji žymi ypatingą dieną – gimtadienį. Šiemet jai sukanka 51-eri.  

REKLAMA
3

V. Tarasovienės gimtadienio proga naujienų portalas tv3.lt kviečia pakeliauti laiku ir apžvelgti, kaip žinoma dainininkė keitėsi bėgant metams:  

Violeta Tarasovienė
(30 nuotr.)
(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Violeta Tarasovienė

Gimtadienių švęsti nemėgsta

Pernai jubiliejaus proga duodama interviu naujienų portalui tv3.lt, Violeta atskleidė, kad nėra linkus švęsti savo gimtadienių.   

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galvoju, vieną kartą į dešimtmetį galima pašvęsti“, – teigė ji.  

Kaip tąkart atskleidė pašnekovė, šeima dažniausiai staigmenų nedaro, bet vyresnėlė dukra nustebina dovanomis, vis ką nors sugalvoja įdomesnio. 

REKLAMA
REKLAMA

Jau kurį laiką Tarasovai gyvena Klaipėdoje. Čia, anot Violetos, didžiausias pliusas yra tas, kad atsisėdus ant dviračio gali per 10 minučių pasiekti jūrą. 

REKLAMA

„Be to, pas mus nėra kamščių ir beveik visur gali nueiti pėstute. Ir čia gyvena nuostabūs, nuoširdūs žmonės“, – teigė ji. 

Laukia dar viena proga

O paskutinę vasaros dieną juodu su vyru, atlikėju Viliumi Tarasovu švenčia ir savo santuokos metines. Šiemet – jau 18-ąsias.  

Pernai kalbėdamas apie žmoną Violetą, Vilius naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kad be jos jam dažnai pasidaro liūdna.  

„Turbūt daug kam keista, kad mes nuolat būname kartu, dažnai sulaukiame klausimų, ar neatsibostame vienas kitam. Kai turiu koncertą su „B'Avarija“ ir į jį tenka važiuoti vienam, man net liūdna pasidaro, dažnai skambinu Violetai, kol jos neišvedu iš proto, – juokiasi jis. – Mums smagu dirbti kartu ir bendram gyvenimui mums tai tikrai netrukdo. Kai viskas tinka, patinka, būna labai smagu. Jaučiu, kad mes vienas kitą tiesiog papildome.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų