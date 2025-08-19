Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Garsios trenerės Rasos Vilkienės gyvenime – pokyčiai

2025-08-19 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 09:25

Trenerės Rasos Vilkienės šeima greitai sulauks dar vieno nario – jos dukra Eva laukiasi pirmosios atžalos. Šia naujiena R. Vilkienė pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje, o apie emocijas papasakojo jau anksčiau ir naujienų portalui tv3.lt.

Rasa Vilkienė su dukromis (tv3.lt fotomontažas)
11

Trenerės Rasos Vilkienės šeima greitai sulauks dar vieno nario – jos dukra Eva laukiasi pirmosios atžalos. Šia naujiena R. Vilkienė pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje, o apie emocijas papasakojo jau anksčiau ir naujienų portalui tv3.lt.

Jos teigimu, dukros nėštumas nebuvo planuotas. Moteris neslėpė, kad sužinojusi naujieną jautėsi dvejopai, tačiau greitai užplūdo džiaugsmas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš nujaučiau tą momentą. Bet kaip mama, tą mintį gyniau šalin. Galvojau, kad gal dar per anksti, per jauna, jai tuoj tik 23-eji metai. Bet kaip sakau, Dievas siunčia mums gyvybę, net mums ir neplanuotai. Kai sužinojau, tuo momentu norėjosi būti šalia dukros, kad ją apkabinti ir pasidžiaugti.

Mano jauniausia dukra, beveik vienuolikmetė, dar nesupranta. Vis klausia „tai, mama, aš būsiu teta?“. Jai dar sunku suvokti, nes yra vaikas. Bet mes visi tikrai labai džiaugiamės“, – pasakojo ji.

Ji taip pat prisiminė ir save, kai prieš beveik 23-ejus metus sužinojo, kad greitai taps mama.

„Aš atsimenu ir savo momentą, kai sužinojau, kad laukiuosi. Sužinojusi iš karto nuvažiavau pas savo mamą pasidžiaugti ir paprašyti apsikabinimo, šilumos, nes tai yra kažkas nuostabaus, kai tu gali sulaukti tos naujos gyvybės“, – dalijosi prisiminimais ji.

Susigraudinti privertęs dukros prašymas

Besilaukianti dukra Eva, paprašė mamos išskirtinio dalyko, kuris, anot trenerės, itin suvirpino jos širdį.

„Kas mane be galo sugraudino, kad dukra paprašė, kad gimdymo metu būčiau šalia, kad po gimdymo irgi pasilikčiau palatoje. Man, kaip mamai, tai buvo nuoširdžiausias pasididžiavimas, kad dukra renkasi mane. Tai buvo labai didelis įvertinimas, kad galėčiau būti šalia jos“, – džiaugėsi Rasa.

Pasak jos, patarimais su dukra dalijasi jau seniai bei mano, kad anūko gimimas sustiprins mamos ir dukros ryšį.

„Prieš beveik 11 metų, kai gimė mano jauniausia dukra, aš vis pasidalinu informacija apie mamystę, siunčiu jai. Ji man net sakė „aš noriu, kad tu būtum, nes tu, mama, viską žinai, viską moki ir man bus žymiai lengviau“. Tai sustiprina mano ir dukros ryšį, kurį su kiekvienais metais mes, tikiuosi, turėsime vis tvirtesnį“, – kalbėjo moteris.

Planuoja dvigubą šventę

R. Vilkienė taip pat atskleidė, kad šeimos laukia dar viena didelė šventė – dukros vestuvės.

„Su savo draugu ji yra jau dvejus metus. Mes visi pasitarę nusprendėme, kad kitą vasarą mes turėsime dvigubą šventę: ir krikštynas, ir vestuves. Bus nuostabi šventė“, – sakė ji.

Calvin Harris su žmona ir sūnumi (nuotr, Instagram)
Iš žmonos gimdymo paviešintos garsaus didžėjaus nuotraukos šokiravo: to pamatyti tikrai nenorėjo (1)

Antakis
Antakis
2025-08-19 10:21
Antakiai ant kaktos :))))
Atsakyti
ir kur ritasi pasaulis
ir kur ritasi pasaulis
2025-08-19 09:36
ir kuo ji garsi nors kelis faktus :)))
Atsakyti
x
x
2025-08-19 10:29
Vargas dėl smegenų trūkumo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
