TV3 naujienos > Žmonės

Violeta Repčenkaitė paviešino, kaip atrodo nepagražintose nuotraukose

2025-08-08 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 14:55

Modelis, buvusi televizijos laidų vedėja Violeta Repčenkaitė, neseniai atšvententė 43-ąjį gimtadienį. Moteris pasidalijo jautriais žodžiais sau bei neretušuotomis nuotraukomis, kuriose atsiskleidžia moteriškumas.

Violeta Repčenkaitė (nuotr. asm. archyvo)
6

7

V. Repčenkaitė tuo pasidalijo su savo sekėjais socialiniame tinkle Instagram, įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Po nuotraukomis iš fotosesijos, ji kalbėjo apie dabartinį gyvenimo etapą bei savijautą.

„Moteriškumas, kuris neklausia leidimo.

Laikas prieš 43-ąjį gimtadienį buvo naujų pamokų, gyvenimo egzaminų, tiesos priėmimo etapas. Ir aš jaučiu – niekada dar nebuvau tokia pilna savęs. Brandos, ramybės, tylos, kurios nereikia užpildyti žodžiais.

Mano kūnas – nebe paslaptis ar projektas. Jis – šventovė, kurioje augo trys gyvybės. Jis – liudytojas mano džiaugsmo, netekčių, naktų be miego, meilės, kuri kūrė“, – rašė ji.

Pasidalijo nepagražintais kadrais

Buvusi laidų vedėja taip pat atskleidė, kad pasidalintos nuotraukos – neretušuotos, tikros.

„Žiūrėdama į šias nuotraukas, kaip ir žvelgdama atgal, netrokštu nieko pakeisti. Nes viskas, ką man teko patirti – yra mano.

Kaip ir šios nuotraukos – tikros. Nepagražintos. Jose nėra pozos.

Tik akimirka, kurioje buvau aš – gyva, jausminga, moteris, kuri niekam nebeskolinga paaiškinimų.

<…>

Nuotraukose – neretušuota tiesa. Kaip ir mėlynės, raukšlelės. O man šiame etape tiesa – sava ir jauki. Aš ją renkuosi“, – dėstė mintis V. Repčenkaitė.

Buvusi laidų vedėja 43-ąjį gimtadienį paminėjo liepos 30 d.

