Naglis Šulija apie artėjančias orų permainas: „Gyventi bus galima kuo puikiausiai“

Sekmadienį Lietuva džiaugėsi vasariškai šiltais orais, bet dabar į mūsų šalį jau plaukia vėsus oras iš šiaurės. Dėl to rytoj paryčiais bus nuo maždaug 9 laipsnių Žemaitijoje iki 12–13 rytuose ir pietryčiuose. Dieną šils iki 14–16 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, padvelks rudeniu“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį truputį palis vietomis rytuose ir pietryčiuose, debesuotą dieną tik kur nors ir tik labai mažai. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 9 laipsnių Žemaitijoje iki 12–13 šalies rytuose ir pietryčiuose, dieną bus tiktai 14–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vėsus oras iš šiaurės toliau plauks į Lietuvą. Naktis bus menkai debesuota, dieną kai kur palis, bet labai menkai ir labai trumpai. Šiaurinių krypčių vėjas išliks. Oras naktį atvės iki 5–7, prie pat jūros bus apie 9 laipsnius, atsiras ir šalnų dirvos paviršiuje tikimybė, dieną bus iki 13–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį orai šviesūs, bet vėsūs, lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra naktį 3–5 laipsniai šilumos, šalnų tikimybė bus ne tokia jau menka, saulėtą dieną oras šils iki 13–15 laipsnių šilumos.
Savaitės pabaigoje šilumos irgi nedaug, bet lietaus tikimybė taip pat bus menka.
„Ką gi, su rudens lygiadieniu, kuris įvyko šiandien, į Lietuvą atkeliauja rudeniški orai. Bet pakeitus trumpas rankoves į marškinius ir švarkus, gyventi bus galima kuo puikiausiai“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Romoje rytoj debesuota, lietus ir 24 laipsniai, Barselonoje šviesūs orai ir 20 šilumos, Paryžiuje debesuota ir 15 laipsnių, Londone daug saulės bet vis tiek 16 laipsnių; labai panašūs orai bus ir Berlyne, čia šils iki 16, Varšuvoje debesuota, nelis ir taip pat 16 laipsnių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!