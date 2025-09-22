Sinoptikai įspėja apie artėjantį šaltį: štai kas laukia

Pasak specialistės, nuo pirmadienio Lietuvą pasieks ciklonas Bernward, kuris atneš rudeniškų permainų ir šiek tiek lietaus savaitės pradžioje.
„Rudeniškas permainas jau nuo pirmadienio atneš iš pietvakarių, link Skandinavijos, lekiantis ir vis labiau stiprėjantis ciklonas, vardu Bernward.
Geresnė žinia, kad mus jis savo ramiausia, pietine, pietvakarine dalimi pasieks, o jo šaltasis atmosferos frontas šiek tiek lietaus atneš pačioje savaitės pradžioje“, – rašė jis.
Sinoptikės nuomone, po šaltojo fronto į Lietuvą atslinks vėsesnis oras, o nuo trečiadienio orus lems sausesnis, ramesnis, bet vėsokas anticiklonas Petralilly.
„Bet už šio atmosferos fronto jau žymiai vėsesnis oras iš šiaurės brausis, tad gerokai atvės, ypač naktimis.
Nuo trečiadienio iš vakarų, su sausesniais, ramesniais, bet vis dar vėsokais orais plėsis anticiklonas, vardu Petralilly“, – teigė E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, rugsėjo 22-osios nakties pradžioje gali trumpai, su perkūnija nulyti šiaurės vakariniam pakraštyje, vėliau naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali trumpai kai kur nulyti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, po vidurnakčio suks į vakarus, dieną vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 14–18°C, dienos pradžioje pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose 19–22°C.
Antradienį, rugsėjo 23-osios naktį palis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną šiek tiek kai kur nulyti. Vėjas naktį vakarų 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 7–12°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 14–17°C.
Trečiadienį, rugsėjo 24-osios naktį gali šiek tiek palyti pajūryje, dieną šiauriniuose rajonuose iš tamsesnio debesėlio gali šiek lietaus pabirti. Vėjas naktį nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 4–7°C, pajūryje 8–10°C, dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 0– -2°C, dieną 13–16°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį oro temperatūra tik 3–6°C, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos minus 1–4°C, dieną 14–16°C.
Penktadienį, rugsėjo 26 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik 3–7°C, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos minus 1–4°C, dieną 15–17°C.
Šeštadienį, rugsėjo 27 d., be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra 4–8°C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos, dieną 16–18°C.
Sekmadienį, rugsėjo 28-osios naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 16–18°C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!