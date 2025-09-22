Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikai įspėja apie artėjantį šaltį: štai kas laukia

2025-09-22 10:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 10:15

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė sakė, kad jau kitą savaitę Lietuvoje laukia orų permainos – pirmadienį iš pietvakarių atkeliausiantis ciklonas Bernward atneš lietaus ir rudeniškos vėsos, o nuo trečiadienio orus perims ramesnis, bet vis dar šaltokas anticiklonas Petralilly.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė sakė, kad jau kitą savaitę Lietuvoje laukia orų permainos – pirmadienį iš pietvakarių atkeliausiantis ciklonas Bernward atneš lietaus ir rudeniškos vėsos, o nuo trečiadienio orus perims ramesnis, bet vis dar šaltokas anticiklonas Petralilly.

1

Pasak specialistės, nuo pirmadienio Lietuvą pasieks ciklonas Bernward, kuris atneš rudeniškų permainų ir šiek tiek lietaus savaitės pradžioje.

„Rudeniškas permainas jau nuo pirmadienio atneš iš pietvakarių, link Skandinavijos, lekiantis ir vis labiau stiprėjantis ciklonas, vardu Bernward.

Geresnė žinia, kad mus jis savo ramiausia, pietine, pietvakarine dalimi pasieks, o jo šaltasis atmosferos frontas šiek tiek lietaus atneš pačioje savaitės pradžioje“, – rašė jis.

Sinoptikės nuomone, po šaltojo fronto į Lietuvą atslinks vėsesnis oras, o nuo trečiadienio orus lems sausesnis, ramesnis, bet vėsokas anticiklonas Petralilly.

„Bet už šio atmosferos fronto jau žymiai vėsesnis oras iš šiaurės brausis, tad gerokai atvės, ypač naktimis.

Nuo trečiadienio iš vakarų, su sausesniais, ramesniais, bet vis dar vėsokais orais plėsis anticiklonas, vardu Petralilly“, – teigė E. Latvėnaitė.

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, rugsėjo 22-osios nakties pradžioje gali trumpai, su perkūnija nulyti šiaurės vakariniam pakraštyje, vėliau naktį be ženklesnio lietaus, dieną gali trumpai kai kur nulyti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, po vidurnakčio suks į vakarus, dieną vakarinių krypčių 712 m/s. Naktį 1316°C, dieną 1418°C, dienos pradžioje pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose 1922°C.

Antradienį, rugsėjo 23-osios naktį palis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną šiek tiek kai kur nulyti. Vėjas naktį vakarų 37 m/s, dieną šiaurės vakarų 510 m/s. Naktį 712°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 1417°C.

Trečiadienį, rugsėjo 24-osios naktį gali šiek tiek palyti pajūryje, dieną šiauriniuose rajonuose iš tamsesnio debesėlio gali šiek lietaus pabirti. Vėjas naktį nepastovus naktį 37 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 510 m/s. Naktį 47°C, pajūryje 810°C, dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 0 -2°C, dieną 1316°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 48 m/s, dieną 510 m/s. Naktį oro temperatūra tik 36°C, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos minus 14°C, dieną 1416°C.

Penktadienį, rugsėjo 26 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 48 m/s. Naktį oro temperatūra tik 37°C, kai kur dirvos paviršiuje galimos šalnos minus 14°C, dieną 1517°C.

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 48 m/s. Naktį oro temperatūra 48°C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos, dieną 1618°C.

Sekmadienį, rugsėjo 28-osios naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas rytinių krypčių 48 m/s. Naktį 48°C, dieną 1618°C.

