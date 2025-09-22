Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orai

Ruoškitės: vietomis bus 0–3 laipsniai šalčio

2025-09-22 06:18
2025-09-22 06:18

Sinoptikai praneša, kad į Lietuvą grįš rudeniški orai – atvės, daugelyje regionų palis.

Šiandien vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.

Antradienio naktį daugiausia pietrytiniuose rajonuose, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 109 cm per parą. Leitėje ties Kūlynais pasiektas stichinis vandens lygis – 251 cm (stichinio riba – 245 cm).

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių Cesijaus.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

