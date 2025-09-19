Karštis iš Lietuvos greitai dings – perspėja apie pavojingą meteorologinį reiškinį

Anot jos, virš Šiaurės ir Šiaurės Rytų Europos įsitvirtinusi ciklonų sistema vis dar savo pietiniu pakraščiu užkabins Baltijos regioną ir Lietuvą. Tiesa, lietaus bus vis mažiau. Tuo tarpu didžiąją Europos dalį užgulęs anticiklonas Oldenburgia atneš ramesnius, sausesnius ir gerokai šiltesnius orus.
„Jo šiaurinė dalis jau šiandien ir mus pasieks, bet šiauriau esantys drėgnesni ciklonai vis dar nesitrauks. Tad šiandien palis, o šeštadienį gali tik šiaurinius rajonus šiek tiek palaistyti“, – prognozuoja sinoptikė.
Anot sinoptikės, vis šiltesnis oras ims plūsti iš pietų ir pietvakarių, todėl savaitgalį šalyje įsivyraus vasariška šiluma. Ypač sekmadienis turėtų būti šiltas ir jau be lietaus, tačiau ilgai tai nesitęs.
„Pirmadienį, pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais, jau gerokai vėsesnis oras plūstels. Šilta dar bus tik pietinėj ir rytinėj Lietuvos pusėj, o „prasmukęs“ ciklono slėnis su atmosferos frontu vėl palaistys“, – rašo ji.
Nuo kitos savaitės – pirmosios šalnos
Antradienį ir trečiadienį lietus dar pasirodys kai kuriose šalies vietovėse, praneša E. Latvėnaitė. Vis dėlto, naktimis orai vės, o pragiedrėjus savaitės pabaigoje gali pasirodyti ir pirmosios šalnos.
„Bus vėsoka, ypač naktimis, o pragiedrėjus antroje savaitės pusėje gali ir silpnos šalnelės kai kur dirvos paviršiuje pasikandžioti“, – perspėja sinoptikė.
Taip pat E. Latvėnaitė nurodo, kad nuo ketvirtadienio į Lietuvą turėtų atklysti anticiklonas, kuris atneš sausesnius ir ramesnius orus. Vis dėlto didesnės šilumos tikėtis nereikėtų, mat dienos dar palepins malonia šiluma, tačiau naktys išliks vėsios.
„Kiek šiltesnio oro masė link mūsų iš pietų kelsis, bet trumpėjančios dienos tik šiokia tokia šiluma džiugins, o naktys bus vis dar vėsios, gal būt net su nedidelėmis šalnomis dirvos paviršiuje“, – prognozuoja ji.
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, rugsėjo 19 d. protarpiais palis – daugiau rytą ir dienos pradžioje. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį +12 – +14 °C, pajūryje +15 – +17 °C, dieną +18 – +22 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 20 d. gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +10 – +15 °C, dieną +21 – +25 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje +18 – +20 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 21 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį +12 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugsėjo 22 d. naktį be lietaus, dieną lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 6–11 m/s. Naktį +13 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose +16 – +20 °C.
Antradienį, rugsėjo 23 d. šiek tiek gali palyti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +10 – +12 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose +7 – +9 °C, dieną +12 – +17 °C, vėsiausia rytuose, pietryčiuose.
Trečiadienį, rugsėjo 24 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +5 – +10 °C, dieną +13 – +15 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. be lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik +4 – +7 °C, kai kur dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, dieną +14 – +16 °C.
Penktadienį, rugsėjo 26 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik +4 – +7 °C, kai kur dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, dieną +14 – +16 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!