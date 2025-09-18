Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Grįžta vasariški orai – šils staiga: štai kada sulauksime ir 25 laipsnių

2025-09-18 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-18 06:01

Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos, praneša sinoptikai.

Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 17 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 37 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

