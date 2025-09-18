Grįžta vasariški orai – šils staiga: štai kada sulauksime ir 25 laipsnių

Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 17 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
