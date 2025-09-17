Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Pasiruoškite – stichijos smogs staiga: štai kada pasieks Lietuvą

2025-09-17 06:07 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-17 06:07

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje bus neramūs, tačiau šilti. Daugelyje rajonų gresia lietus, vietomis šėls perkūnija.

3

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:

Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų trumpai palis. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–19 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 16 d. šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas, vietomis, iki 114 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

