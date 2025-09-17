Pasiruoškite – stichijos smogs staiga: štai kada pasieks Lietuvą

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Šiandien Lietuvoje daugelyje rajonų trumpai palis. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–19 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 16 d. šiaurinėje, pietinėje ir rytinėje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas, vietomis, iki 114 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
