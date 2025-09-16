Lenkų orų modeliai šiame regione rodo stiprią audrą: nesakykite, kad neperspėjo

Maždaug nuo vidurdienio iš pietvakarių (Nuo Lenkijos ir Kaliningrado) atkeliaus kritulių debesys. Lis, kai kur smarkiai ir su kruša Kaune, Panevėžyje, lietaus gaus ir Vilnius.
Audros židinys per Lietuvą keliaus Latvijos link.
Vakarop pasirodys pavieniai židiniai, tik šįkart daugiau kritulių gaus vakariniai rajonai.
Naktis didžiojoje Lietuvos dalyje bus rami, išskyrus Žemaitiją – čia galimas lietus.
Tuo metu pajūryje ir Pamaryje naktį numatoma audra. Prognozuojama liūtis su perkūnija, kruša ir stiprūs vėjai.
Sinoptikė įspėja: artėja audringi orai, liūtys, perkūnija
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke dalijasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime gana neramių ir audringų orų – trankys perkūnija, pūs stiprūs vėjai, o vietomis iškris ir ledėkai. Panašūs orai, sinoptikės teigimu, turėtų laikytis visą savaitę, o didesnio atšilimo galime tikėtis tik jos pabaigoje.
E. Latvėnaitė skelbia, kad virš visos Šiaurės Europos įsitvirtino audringa ciklonų sistema, o jau šiandien Skandinaviją pasieks audringas ciklonas Zack. Tiesa, sinoptikė priduria, kad Lietuva atsidurs kiek ramesnėje, pietrytinėje ciklono dalyje.
„Bet ir mums jo atmosferos fronto debesys lietaus su perkūnija atneš, stipresniu vėjeliu pūstels. Per perkūniją gali ir stipresni vėjo gūsiai įsisukti ir vienas kitas ledėkas kai kur pabirti“, – pažymi sinoptikė.
Panašūs orai su smarkiu lietumi ir vėju, pasak jos, laikysis kone visą savaitę, o ir oro temperatūra kol kas nedžiugins.
„Daug kur šiokią tokią šilumą dar ir lietus „pavogs“, o giedresnės naktys kartais jau rudeniška vėsa alsuos“, – rašo E. Latvėnaitė.
Dabartiniais duomenimis, atšilti turėtų nuo penktadienio, sumažės ir kritulių skaičius, o dar šilčiau turėtų būti sekmadienį ir pirmadienį.
„Nors ir permaininga, jau su šiokiu, tokiu lietučiu, bet dar šiltoka, turėtų būti iki kitos savaitės vidurio“, – teigia E. Latvėnaitė.
Artimiausių dienų orų prognozė
Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija, galima kruša. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, vakariniame šalies pakraštyje 14–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Pasiruoškite prieš audrą
Kai susijungia smarkus lietus, perkūnija, kruša, stiprus vėjas arba škvalas ((maksimalus vėjo greitis nemažaiu nei 15 m/s), šių reiškinių kompleksas laikomas labai smarkia audra.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai primena, kaip jai pasiruošti:
- sekite hidrometeorologinių prognozių informaciją ir laikykitės institucijų pateikiamų rekomendacijų;
- esant galimybei likite namuose, sandariai uždarykite langus ir duris, būkite toliau nuo jų;
- nepalikite be priežiūros vaikų, neįgalių asmenų, pasirūpinkite vienišų, vyresnio amžiaus kaimynų bei naminių gyvūnų saugumu;
- pasirenkite galimiems elektros energijos tiekimo trikdžiams – audra gali užsitęsti, todėl dingus elektrai, pravartu turėti žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių, degtukų, geriamojo vandens atsargų;
- surinkite lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose;
- jei audra užklupo vairuojant, tą darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo ir keiskite automobilio greitį, atsižvelgę į vyraujančias orų sąlygas kelyje;
- nepalikite automobilio prie aukštų medžių;
- jei būtina išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujas, sandariai uždarykite langus ir duris;
- būdami lauke, nestovėkite po medžiais, prie reklamos stendų ir elektros linijų, žaibolaidžių ar metalinių bokštų, venkite atvirų vietų, nebūkite šalia vandens telkinių arba juose;
- pastebėjus nutrūkusį elektros oro linijos laidą, jokiu būdu jo nelieskite ir laikykitės bent 8 metrų atstumo. Kuo greičiau apie tai informuokite ESO nemokamu telefonu 1852;
- pavojaus atveju su gelbėjimo tarnybomis galite susisiekti skubiuoju pagalbos numeriu 112.
