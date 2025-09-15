Pasakė, kada suksime laikrodžius: įsidėmėkite iš anksto

Šiuo pokyčiu gausime vieną papildomą valandą miego, dėl to rytą pradės šviesėti anksčiau, o vakarai bus tamsesni.
Kaip reaguojame į laiko sukimą?
Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt teigė vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Evelina Zykienė, laiko sukimas ir pavasarį, ir rudenį pablogina savijautą, vis tik, ne visi į tai reaguoja vienodai – vieni susitvarko lengvai ir kone nieko nepajaučia, o štai kitiems tai gali kelti iššūkių.
„Laiko sukimas pablogina mūsų savijautą bent jau pirmą savaitę po sukimo. Būna sunku susikaupti, jaučiamės labiau pavargę, dėmesio koncentracija būna sutrikusi, gali pasireikšti didesnis mieguistumas dienos metu“, – vardijo E. Zykienė.
Pašnekovė pastebėjo, kad jauniems, darbingo amžiaus asmenims tai neturėtų sukelti didelių nepatogumų – didžiausią poveikį tai daro vyresniems asmenims. Tai rodo ir į vaistines po laiko persukimo plūstantys senjorai, kurie ieško būdų, kaip pagerinti miegą.
Kaip anksčiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ kalbėjo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas, japonų mokslininkas Joseph Takhashi dar 1997 m. rado cirkadinį geną, kuris reguliuoja cirkadinius ritmus, o bet koks šio ritmo išbalansavimas kenkia organizmui.
Kaip teigė prof. habil. dr. J. Kalibatas, išsibalansavus cirkadiniams ritmams, trinka miegas, gali pasireikšti panikos priepuoliai, žmogus ima prasčiau orientuotis aplinkoje, ūmėja lėtinės ligos, ypač širdies ir kraujagyslių sistemos, gali padidėti ir onkologinių ligų rizika.
„Kai prasideda šitas laiko sukinėjimas, nemažai žmonių prašo: išsibalansavo miegas, prirašykite migdomųjų, blogai miegu, o kai blogai miegu, esu nedarbingas, negaliu dirbti savo įprastinio darbo, negaliu susikaupti, blogai mąstau ir t. t.“, – laidoje sakė profesorius.
Kaip pasiruošti laiko sukimui?
Vis tik, kaip teigė E. Zykienė, laiko persukimo sukelti nepatogumai kasdienybėje neturėtų trukti ilgai – maždaug iki savaitės, o jei norime, kad prisitaikymas prie naujo ritmo taptų lengvesnis, galime iš anksto pradėti tam ruoštis.
Vaistininkė patarė maždaug savaitę prieš laiko sukimą pradėti pratintis prie naujo miego ritmo, eiti miegoti šiek tiek anksčiau.
Pasiruošti laiko pokyčiams ir sureguliuoti miegą gali padėti ir įvairios žolelių arbatos, kiti miegą gerinantys ir raminančių savybių turintys preparatai.
„Yra ir iš karto paruoštų žolelių mišinių, yra ir atskiros vaistažolės, tokios kaip valerijonas, melisa, pipirmėtė – šios žolelės ramina, gerina miego kokybę. Gali būti ne tik arbata, bet ir, pavyzdžiui, valerijono lašeliai, taip pat yra valerijono lašeliai vandeniniu pagrindu su magniu, kuris taip pat veikia atpalaiduojančiai, raminančiai.
Taip pat tie patys žolelių mišiniai gali būti kapsulėse, tabletėse, taip pat dabar labai populiarus augalas ašvaganda, ji gerai sunormalizuoja mūsų dienos ritmą ir psichologinę būseną“, – patarė E. Zykienė.
Kadangi laiką sukame jau ne pirmą kartą, o tai pastoviai darome nuo pat 2003 metų dukart per metus, greičiausiai jau žinome, kaip tai paveikia mūsų savijautą ir sveikatą, tad žinantiems, kad prisitaikymas prie pokyčių bus sudėtingesnis, vaistininkė primena apie dar vieną medžiagą, kuri puikiai sureguliuoja miegą:
„Melatoninas – natūralus miego hormonas, kuris savaime gaminasi organizme tamsiuoju paros metu, bet kai pradeda trikti jo gamyba organizme dėl amžiaus arba dėl laiko sukimo, melatonino tabletes galima pradėti savaitę prieš laiko sukimą tiems, kurie galvoja, kad jausis blogiau. Išgeriant tabletę prieš miegą kiekvieną dieną, laiko sukimą pernešti organizmui – lengviau.“
Ji taip pat pataria, jei tik galimybės leidžia, neplanuoti didelių darbų po laiko sukimo, kad nereikėtų užsiimti intensyvia protine, didelio susikaupimo reikalaujančia veikla, ypač jei žinote, kad laiko pokyčiai paveikia stipriau.
