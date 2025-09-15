Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvą užgrius audringas ciklonas Zack: orai pasikeis iš esmės

2025-09-15 11:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 11:01

Po šiltų ir saulėtų orų prasideda tikras ruduo. Bus vėsu ir šlapia, mat Lietuvos link keliauja audringas ciklonas Zack, dėl kurio sulauksime lietaus, kai kur krušos, stiprių vėjų.

Ruduo (tv3.lt koliažas)

Po šiltų ir saulėtų orų prasideda tikras ruduo. Bus vėsu ir šlapia, mat Lietuvos link keliauja audringas ciklonas Zack, dėl kurio sulauksime lietaus, kai kur krušos, stiprių vėjų.

Sinoptikės Elvyros Latvėnaitės duomenimis, kai kuriuose rajonuose lietaus atnešęs ciklonas pasitraukė į šiaurę ir prisijungė prie audringos ciklonų sistemos. Tuo metu šios savaitės pradžioje vis arčiau Skandinavijos ir Baltijos regionų plėsis audringas ciklonas Zack.

„Mes kol kas būsime jo pietrytinėje, irgi neramioje dalyje – atmosferos frontai lietų, kai kur gausesnį ir trankesnį, neš, o su stipresniu šuoru gali ir šiek tiek ledėkų paberti.

Pūs stiprokas, pradžioje pietryčių, vėliau pietvakarių vėjas, ypač pajūryje padūkaus ir bangas sušiauš“, – praneša E. Latvėnaitė.

Nuo savaitės vidurio vėjai aprims, bet lietaus vis dar sulauksime, tiesa, rečiau.

„Didesnės šilumos kol kas nelaukiame, nors bus dar gana maloniai, rudeniškai šilta. Tik giedresnės naktys jau didesne vėsa dvelks, rytais rūko šydu kartais žemė užsiklos“, – komentuoja sinoptikė.

„Pagal dabartinius, labai išankstinius duomenis, ateinantis savaitgalis gali vėl šilumos pliūpsniu nustebinti ir pradžiuginti“, – apibendrina ji.

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, rugsėjo 15 d., lietaus debesų juosta keliaus per Lietuvą, vakarinėje šalies pusėje gausiau lis naktį ir dienos pradžioje, vėliau nušniokš trumpi lietūs. Gali sudundėti perūnija. Dieną gali keliolika krušos ledėkų iškristi, labiausia tikėtina vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Ddieną 16–20°C, vėsiausia rytiniame, šiaurės rytiniame pakraštyje tik 13–15°C.

Antradienį, rugsėjo 16 d., protarpiais, su perkūnija palis, gali ir vienas kitas ledėkas pabarbenti. Vėjas naktį pietų 6–11 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 12–16°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje, dieną 16–20°C.

Trečiadienio, rugsėjo 17-osios, naktį palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną lis daug kur, gali perkūnija silpnai paburbėti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 16 m/s, pajūryje gūsiai iki 18 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 14–19°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d., protarpiais, su perkūnija palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 8–12°C, pajūryje 14–16°C, dieną 15–19°C.

Penktadienio, rugsėjo 19-osios, naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną gali daug kur palyti, kai kur gausiau ir su perkūnija. Vėjas pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 7–12°C, dieną 15–19°C.

Šeštadienį, rugsėjo 20 d., protarpiais palis, gausiau naktį ir rytą. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 12–16°C, dieną 18–23°C.

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 22–25°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 19–21°C.

