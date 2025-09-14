Atskleidė, ar šluotelines hortenzijas būtina dengti žiemai: įsidėmėkite

Šluotelinės hortenzijos dažnai vadinamos vienomis ištvermingiausių sodo gėlių. Jos džiugina sodininkus ne tik savo įspūdingais žiedais, bet ir atsparumu šalčiui. Tačiau ar tai reiškia, kad joms visiškai nereikia papildomos apsaugos?
Ragina mulčiuoti hortenzijas
Šluotelinės hortenzijos yra ypač atsparios ir lengvai auga net šaltose klimato zonose, todėl joms nereikia specialios apsaugos žiemą.
Vis dėlto, kad augalas žiemai iš tiesų būtų gerai pasiruošęs, geras mulčiavimas aplink šaknis – geriausias sprendimas. Storas mulčias (apie 5–7 cm) apsaugo šaknų zoną nuo šalčio ir padeda išlaikyti drėgmę. Tai paprasčiausia, bet labai svarbi pagalba augalui žiemą, rašoma provenwinners.com.
Šluotelinės hortenzijos paprastai yra labai atsparios šalčiui, bet jei žiema pasitaiko itin atšiauri – ypač kai temperatūra nukrenta iki –18 °C ar dar žemiau – verta augalus šiek tiek papildomai apsaugoti.
Tam geriausiai tinka lengvos, kvėpuojančios medžiagos, pavyzdžiui, džiuto audinys. Jis apsaugos nuo šalčio, bet neleis augalui „uždusti“ ar pradėti pelyti dėl perteklinės drėgmės.
Svarbu prisiminti, kad ne tik gilios žiemos, bet ir rudenį užklupę netikėti šalčiai gali pakenkti dar visiškai neįsišaknijusiems jauniems krūmeliams.
Jei rugsėjo–spalio pabaigoje pasitaiko šalnų, verta apmulčiuoti šaknų zoną storesniu žemės ar žievės sluoksniu, o jaunus krūmus – lengvai pridengti agroplėvele ar tuo pačiu džiuto audiniu nakčiai. Taip hortenzijos turės daugiau šansų saugiai peržiemoti ir pavasarį sparčiai atsigauti.
Užtikrinti apsaugą nuo šalčio – svarbu
Apibendrinant galima pasakyti, kad šluotelinės hortenzijos yra ištvermingos ir nereikalauja daug priežiūros net šaltuoju metų laiku.
Vis dėlto šiek tiek pasirūpinus – apmulčiuojant šaknų zoną, o esant itin dideliems šalčiams ar netikėtoms rudens šalnoms pridengiant jaunus augalus „kvėpuojančia“ medžiaga – galima užtikrinti, kad augalai ne tik sėkmingai peržiemos, bet ir kitą sezoną gausiai žydės.
Todėl kiekvienam sodininkui verta įvertinti klimato sąlygas ir pasirinkti optimalų būdą: subrendę augalai dažniausiai puikiai ištveria be papildomų priemonių, o jauniems krūmams ar vyraujant ypatingai atšiaurioms žiemoms nedidelė apsauga suteiks ramybės ir užtikrins gražų, sveiką hortenzijų žydėjimą kitais metais.
