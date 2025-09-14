Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Atskleidė, ar šluotelines hortenzijas būtina dengti žiemai: įsidėmėkite

2025-09-14 10:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-14 10:00

Ruduo – metas, kai sodininkai ima galvoti apie artėjančią žiemą ir augalų apsaugą. Dauguma augalų šiuo metu jau ruošiasi poilsiui, o kartu kyla klausimas – ar visoms rūšims reikia ypatingos priežiūros prieš šalčius?

Hortenzijos (nuotr. TV3)
8

Ruduo – metas, kai sodininkai ima galvoti apie artėjančią žiemą ir augalų apsaugą. Dauguma augalų šiuo metu jau ruošiasi poilsiui, o kartu kyla klausimas – ar visoms rūšims reikia ypatingos priežiūros prieš šalčius?

REKLAMA
0

Šluotelinės hortenzijos dažnai vadinamos vienomis ištvermingiausių sodo gėlių. Jos džiugina sodininkus ne tik savo įspūdingais žiedais, bet ir atsparumu šalčiui. Tačiau ar tai reiškia, kad joms visiškai nereikia papildomos apsaugos?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Hortenzijos
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hortenzijos

Ragina mulčiuoti hortenzijas

Šluotelinės hortenzijos yra ypač atsparios ir lengvai auga net šaltose klimato zonose, todėl joms nereikia specialios apsaugos žiemą.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, kad augalas žiemai iš tiesų būtų gerai pasiruošęs, geras mulčiavimas aplink šaknis – geriausias sprendimas. Storas mulčias (apie 5–7 cm) apsaugo šaknų zoną nuo šalčio ir padeda išlaikyti drėgmę. Tai paprasčiausia, bet labai svarbi pagalba augalui žiemą, rašoma provenwinners.com.

REKLAMA

Šluotelinės hortenzijos paprastai yra labai atsparios šalčiui, bet jei žiema pasitaiko itin atšiauri – ypač kai temperatūra nukrenta iki –18 °C ar dar žemiau – verta augalus šiek tiek papildomai apsaugoti.

Tam geriausiai tinka lengvos, kvėpuojančios medžiagos, pavyzdžiui, džiuto audinys. Jis apsaugos nuo šalčio, bet neleis augalui „uždusti“ ar pradėti pelyti dėl perteklinės drėgmės.

REKLAMA
REKLAMA

Svarbu prisiminti, kad ne tik gilios žiemos, bet ir rudenį užklupę netikėti šalčiai gali pakenkti dar visiškai neįsišaknijusiems jauniems krūmeliams.

Jei rugsėjo–spalio pabaigoje pasitaiko šalnų, verta apmulčiuoti šaknų zoną storesniu žemės ar žievės sluoksniu, o jaunus krūmus – lengvai pridengti agroplėvele ar tuo pačiu džiuto audiniu nakčiai. Taip hortenzijos turės daugiau šansų saugiai peržiemoti ir pavasarį sparčiai atsigauti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Užtikrinti apsaugą nuo šalčio – svarbu

Apibendrinant galima pasakyti, kad šluotelinės hortenzijos yra ištvermingos ir nereikalauja daug priežiūros net šaltuoju metų laiku.

Vis dėlto šiek tiek pasirūpinus – apmulčiuojant šaknų zoną, o esant itin dideliems šalčiams ar netikėtoms rudens šalnoms pridengiant jaunus augalus „kvėpuojančia“ medžiaga – galima užtikrinti, kad augalai ne tik sėkmingai peržiemos, bet ir kitą sezoną gausiai žydės.

Todėl kiekvienam sodininkui verta įvertinti klimato sąlygas ir pasirinkti optimalų būdą: subrendę augalai dažniausiai puikiai ištveria be papildomų priemonių, o jauniems krūmams ar vyraujant ypatingai atšiaurioms žiemoms nedidelė apsauga suteiks ramybės ir užtikrins gražų, sveiką hortenzijų žydėjimą kitais metais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų