Hortenzijos ruduoja? Atskleidė, kodėl taip būna

Nors hortenzijoms nereikia sudėtingos priežiūros, kartais jos vis tiek praranda savo dekoratyvumą. Tada augintojai ima nerimauti, kodėl taip atsitiko.
Atskleidė, kodėl ruduoja hortenzijos
Tačiau įsidėmėkite – kai hortenzijos negauna pakankamai vandens, jos ima džiūti, ruduoti – ir lapai, ir žiedai. Dėl šios priežasties hortenzijos labai dažnai tampa nebegražios, o ši problema itin aktuali, kai vyrauja karšti, sausi orai.
Lapai nusvyra žemyn, o žiedai suglemba, pasidaro nebegražūs. Paprastai šie ženklai pastebimi popiet, nes saulė tuo metu būna pati kaitriausia – saulei nusisukus, augalai dažnai atsigauna.
Tačiau jei augalas auga saulėtoje vietoje ir nėra pakankamai laistomas, bėgant laikui pastebėsite, kad žiedai pradeda ruduoti nuo viršūnėlių žemyn.
Ypač karštomis dienomis hortenzijoms reikia daugiau vandens. Jei jūsų augalai negauna bent centimetro vandens per savaitę natūraliais būdais, pavyzdžiui, lyjant, reikia jas papildomai laistyti.
Geriausia laistyti lėtai, neskubant, kad vanduo spėtų įsigerti ir nueitų gilyn į šaknis. Tačiau jei hortenzija jau visiškai nurudavusi, laistymas mažai kuo padės.
Jei dirva labai išdžiūvusi ir iškrenta gausus lietus, jis dažniausiai nespėja tinkamai įsigerti ir užtikrinti, kad joje yra pakankamai drėgmės. Todėl vienas geriausių sprendimų yra padėti laistymo žarną prie hortenzijos, atsukti vandenį silpna srove ir palikti, kol pastebėsite, kad dirva tolygiai drėgna.
Geriausia laistyti anksti ryte, dar prieš pakylant saulei, jei yra poreikis ir vakare – taip augalai gaus pakankamai drėgmės ir jos pakaks visai dienai, net jei bus labai karšta.
Vis dėlto laistydami būkite atsargūs, kad neaptaškytumėte žiedų. Nuolatinė drėgmė ant žiedų yra dar viena priežastis, kodėl hortenzijos ruduoja, tačiau jei vyrauja lietingi orai, to išvengti gali ir nepavykti.
