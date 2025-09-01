Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Hortenzijos ruduoja? Atskleidė, kodėl taip būna

2025-09-01 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 15:10

Sodindami hortenzijas daugelis tikisi ilgai džiaugtis dideliais ir gražiais žiedais, tačiau kartais netikėtai jos ima ruduoti. Šis pokytis turi kelias galimas priežastis, o dažniausia iš jų – visai paprastai paaiškinama specialistų.

Hortenzijos ruduoja? Atskleidė, kodėl taip būna (nuotr. 123rf.com)

Sodindami hortenzijas daugelis tikisi ilgai džiaugtis dideliais ir gražiais žiedais, tačiau kartais netikėtai jos ima ruduoti. Šis pokytis turi kelias galimas priežastis, o dažniausia iš jų – visai paprastai paaiškinama specialistų.

REKLAMA
0

Nors hortenzijoms nereikia sudėtingos priežiūros, kartais jos vis tiek praranda savo dekoratyvumą. Tada augintojai ima nerimauti, kodėl taip atsitiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė, kodėl ruduoja hortenzijos

Tačiau įsidėmėkite – kai hortenzijos negauna pakankamai vandens, jos ima džiūti, ruduoti – ir lapai, ir žiedai. Dėl šios priežasties hortenzijos labai dažnai tampa nebegražios, o ši problema itin aktuali, kai vyrauja karšti, sausi orai

REKLAMA
REKLAMA

Lapai nusvyra žemyn, o žiedai suglemba, pasidaro nebegražūs. Paprastai šie ženklai pastebimi popiet, nes saulė tuo metu būna pati kaitriausia – saulei nusisukus, augalai dažnai atsigauna. 

REKLAMA

Tačiau jei augalas auga saulėtoje vietoje ir nėra pakankamai laistomas, bėgant laikui pastebėsite, kad žiedai pradeda ruduoti nuo viršūnėlių žemyn. 

Ypač karštomis dienomis hortenzijoms reikia daugiau vandens. Jei jūsų augalai negauna bent centimetro vandens per savaitę natūraliais būdais, pavyzdžiui, lyjant, reikia jas papildomai laistyti. 

Geriausia laistyti lėtai, neskubant, kad vanduo spėtų įsigerti ir nueitų gilyn į šaknis. Tačiau jei hortenzija jau visiškai nurudavusi, laistymas mažai kuo padės. 

REKLAMA
REKLAMA

Jei dirva labai išdžiūvusi ir iškrenta gausus lietus, jis dažniausiai nespėja tinkamai įsigerti ir užtikrinti, kad joje yra pakankamai drėgmės. Todėl vienas geriausių sprendimų yra padėti laistymo žarną prie hortenzijos, atsukti vandenį silpna srove ir palikti, kol pastebėsite, kad dirva tolygiai drėgna. 

Geriausia laistyti anksti ryte, dar prieš pakylant saulei, jei yra poreikis ir vakare – taip augalai gaus pakankamai drėgmės ir jos pakaks visai dienai, net jei bus labai karšta. 

Vis dėlto laistydami būkite atsargūs, kad neaptaškytumėte žiedų. Nuolatinė drėgmė ant žiedų yra dar viena priežastis, kodėl hortenzijos ruduoja, tačiau jei vyrauja lietingi orai, to išvengti gali ir nepavykti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pamatę Renatos hortenzijų sodą sustoja net praeiviai: išdavė auksinius patarimus (nuotr. asm. archyvo)
Pamatę Renatos hortenzijų sodą sustoja net praeiviai: išdavė auksinius patarimus (4)
Šluotelinė hortenzija (nuotr. iStock)
Panaudojus šį maisto likutį hortenzijos žydės gražiau nei bet kada
Hortenzijos (nuotr. 123rf.com)
Prieš žiemą padarykite tai hortenzijoms: kitąmet sukraus gausybę žiedų (1)
Hortenzija (nuotr. Unsplash.com)
1 triukas pakeis hortenzijų spalvą: ragina išbandyti

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų