Hortenzijas auginate vazonuose? Jums būtina žinoti tai

Rugpjūtį pradedame ruoštis kitiems metams: naikiname piktžoles, genime vaismedžius, retiname vaiskrūmius ir avietynus, sodiname braškes.
Vaismedžių priežiūra
Iki rugpjūčio vidurio dar galima akiuoti. Šį mėnesį labai sparčiai auga rudeniniai ir žieminiai vaisiai, dar formuojasi žiediniai pumpurai kitų metų derliui, bręsta vasariniai obuoliai.
Augalams labai reikia drėgmės, todėl per sausras vaismedžius gausiai paliejame, o tuos, kurie blogiau auga, dar kartą nupurškiame 0,5 proc. karbamido tirpalu (50 g karbamido 10 l vandens).
Jeigu vyšnios apniktos kokomikozės, moniliozės ar šratligės, nuėmus derlių jas nupurškiame 0,4 proc. (40 g 10 l vandens) vario oksichlorido arba tokios pat koncentracijos polikarbacino tirpalu.
Vasarą būna daug krituolių, ypač vasarinių veislių obuolių. Dalis jų būna pažeisti vaisėdžio, tačiau vertingesnius vaisius, išpjaustę pažeistas vietas, galime įvairiai suvartoti: išspausti sultis, sudžiovinti, išvirti marmeladą.
Braškių sodinimas
Jei braškyne dar neišravėjome daugiamečių piktžolių, tuojau pat tai padarome. Lysves patręšiame perpuvusiomis organinėmis ir mineralinėmis trąšomis.
Braškių daigus imame tik iš sveikų, gerai derančių braškynų. Sodiname gerai įsišaknijusius daigus, geriau, kai jie perkeliami su žemės gumulėliais. Tuomet jie geriau prigyja, mažiau reikia laistyti.
Sodinama į lygią dirvą eilutėmis arba juostomis (juostose po dvi eilutes). Taip sutaupoma žemės, nes tarpueiliai daromi dvigubai platesni. Juostoje eilutė nuo eilutės daroma kas 25–30 cm. Eilutėse tarp augalų paliekami 22–25 cm atstumai.
Jei braškių negalima perkelti su žemės gumulėliu ant šaknų, tuomet daigų šaknys pamirkomos karvių mėšlo ir molio tyrėje. Braškės per sausras dažniau laistomos.
Kompostas
Per vasarą reikia sukaupti kuo daugiau organinių trąšų. Tam parenkame nuošalesnę vietą, truputį ją pagiliname, bet duobės nekasame.
Kad įvairios piktžolės ir žolės geriau pūtų, prikirtę žabų surišame juos į pailgą pynę ir paklojame ją ant žemės ten, kur bus kaupiamos trąšos. Pro tokį žabinį drenažą į komposto krūvą pateks daugiau oro, jis greičiau pus ir mineralizuosis, nereikės dažnai krūvos perkasinėti.
Be to, per sausras komposto krūvas pravartu palaistyti – jose atsiras daugiau sliekų, o jie savo ruožtu padės pūvančiai masei mineralizuotis.
Į komposto krūvas nereikėtų mesti labai ligotų įvairių sodo atliekų, nes yra ligų, kurių pradai išsilaiko ilgą laiką. Viską, ką išrauname, dedame į kompostą, ką nukirtome, tuojau pat sukapojame ir sudeginame.
Derlius
Šį mėnesį dar galime pasėti žalumyninių daržovių rudeniui. Jeigu nepasėtos daugiametės daržovės, ir jų pasėjame. Po baigusių derėti agurkų nešildomuose polietileniniuose šiltnamiuose sėjame žalumynines daržoves.
Pradedame imti derlių. Nemažą jo dalį teks laikyti žiemai vienokiose ar kitokiose laikyklose, kurias reikia gerai išvalyti. Sandėlius išdezinfekuojame formalino vandeniniu tirpalu (1:40), nubaltiname kalkėmis, tarą apipurškiame 1 proc. kalio permanganato tirpalu, gerai nuplauname lentynas.
Kasame ankstyvąsias morkas ir burokėlius. Kai pagelsta ir išgula daugiau negu pusė laiškų, nurauname ir išdžioviname svogūnus. Tam galima panaudoti polietileninius šiltnamius ar kitokius šiltadaržius. Išrauname česnakus, nes vėliau nuimti jie blogiau laikosi žiemą. Žirnius, pupeles nuimame nelaukdami rudens šalnų.
Ruošiamės žiemai
Augančių daržovių priežiūros darbai panašūs kaip ir liepos mėnesį. Papildomai tręšiame tik vėlyvąsias daržoves. Laistome vis mažiau – vanduo dar reikalingas derantiems agurkams, vėlyviesiems kopūstams, augančioms žalumyninėms daržovėms.
Patrumpiname pomidorų ir pupų viršūnes. Agurkus renkame kas 4–5 dienas. Nuskiname pradėjusius gelsti pomidorus, baigiame nokinti jau nuskintus.
Mėnesio pabaigoje kasame ankstyvąsias bulves. Prieš 10–15 dienų iki kasimo nupjauname bulvienojus – bulvės greičiau subręs ir bus lengviau jas kasti.
Prieskonines daržoves džioviname ir ruošiame žiemai. Geriausiai jas laikyti sandariuose induose, kuriuose jos išsilaiko pakankamai aromatingos, neišgaruoja eteriniai aliejai.
Marinuojame, raugiame, džioviname ir kitaip perdirbame daržoves. Ligas ir kenkėjus naikiname tokiu pat būdu kaip ir ankstesniais mėnesiais. Nepamirštame profilaktinio darbo, visais galimais būdais neleidžiame plisti ir pasiruošti žiemojimui ligų pradams bei kenkėjams.
Rožių akiavimas
Miegančia akute rožės dažniausiai skiepijamos rugpjūčio mėnesį. Pirmiausia dvi savaitės prieš akiavimą išpjauname visas poskiepių atžalas, likusias šakas sutrumpiname apie trečdalį. Prieš skiepijimą poskiepius dvi savaites gausiai laistome (tuomet lengviau atšoka žievė nuo medienos).
Prieš akiuodami nuo poskiepių atkasame žemę ir nuvalome šaknies kaklelį. Atlikę paruošiamuosius darbus, akiuojame. Išpjauname T raidės pjūvį, į kurį įstatome kultūrinės rožės akutę. Paskui aprišame polietileno plėvele.
Po dviejų savaičių patikriname, ar akutė prigijo. Prigijusių akučių lapkočiai palietus nukrenta, o skydelis būna žalios spalvos, neprigijusių skydelis būna pridžiūvęs.
Šį mėnesį renkame vienmečių gėlių (raudonžiedžių šalavijų, petunijų, levažandžių, godecijų, rudgrūdėlių ir kt.) sėklas. Jas rekomenduojama laikyti vėsioje patalpoje (7–8 °C).
Gėlynas
Antroje mėnesio pusėje persodiname bijūnus. Jie gerai auga vidutinio sunkumo, puveningoje žemėje. Bijūnams netinka šlapia dirva. Gerai auga saulėtoje vietoje, paunksnėje nežydi arba žydi silpnai. Duobes kasame 50–60 cm pločio. Jei dirva priesmėlio, įdedame truputį molio, ant jo – perpuvusio mėšlo.
Jeigu bijūnų šaknys apvytusios, jie sunkiai prigis. Todėl pirma reikia šaknis sudrėkinti, apvynioti drėgnu skuduru ir palaikyti, kol jos atgaus turgoną.
Persodinti bijūnai geriau augs, jei bus padalyti kereliais. Dalijame taip, kad kiekvienas kerelis turėtų bent 2 žiedinius pumpurus ir sveikas šaknis (žiediniai pumpurai bukesni negu lapiniai).
Bijūnus sodiname negiliai. Pumpurai žemėms nusėdus turi būti apie 3 cm gylyje. Giliai pasodinti bijūnai silpnai žydi. Pasodinę bijūnus gausiai palaistome, o kai vanduo nuslūgsta, užpilame žemėmis. Persodintus bijūnus prieš žiemą pamulčiuojame durpėmis (5–8 cm sluoksniu).
Rugpjūčio pabaigoje iš lysvių į vazonus sodiname kalijas, azalijas. Kalijas sodiname į perpuvusio mėšlo ir durpių žemės mišinį arba inspektinės ir durpinės žemės mišinį. Kalijoms tinka rūgštesnė žemė. Būtina atskirti išaugusius jaunus daigus. Sodiname negiliai – šaknies kaklelis turi būti lygiai su žemės paviršiumi.
Azalijoms tinka lapinės ir durpinės žemės mišinys (pH 5). Azalijos jautrios kalkingam vandeniui – laistomos tokiu vandeniu jos nyksta. Iš inspektų ciklamenus sodiname į 11–12 cm skersmens vazonus. Sodiname negiliai, kad gumbo viršutinės dalies nedengtų žemės. Vazonus su persodintais ciklamenais paliekame prikastus iki 1/3 į žemę. Augalus dažnai purškiame, vėdiname mažai, kai įsišaknija – dažniau. Rugsėjo mėnesį įnešame į šiltnamį.
Hortenzijas taip pat reikia susodinti į vazonus iki rugsėjo pradžios, nes gali pakenkti šalnos. Sodiname į durpinės ir kompostinės žemės mišinį, padarytą lygiomis dalimis (patariama 1 kub. m mišinio pridėti 2 kg kaulamilčių). Inspektuose prikastus vazonus laikome iki šalčių. Prieš šalnas inspektus pridengiame. Orams atšalus, vazonus sunešame į sausą, tamsią patalpą, kurios temperatūra – 2–3°C. Galima laikyti rūsyje.
