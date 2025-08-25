Padarykite tai savo bijūnams: kitais metais nespėsite skaičiuoti žiedų

Ekspertų teigimu, geriausias laikas bijūnams persodinti yra nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pabaigos.
Nepatartina šių gėlių persodinti pavasarį, nes šiuo laikotarpiu jos pradeda aktyviai augti. Kad vėliau augalas vešliai žydėtų, svarbu jį tinkamai pasodinti ir prižiūrėti.
Nepamirškite, kad bijūnas mėgsta gerą dirvos drenažą ir pakankamai šviesos.Taip pat atsižvelgiama į sodinimo gylį. Jis turi įtakos tam, kaip greitai gali atsinaujinti pumpurai, ir apsaugo juos nuo puvinio.
Sistemingai laistant gėlės gauna pakankamai drėgmės, kad formuotųsi vis daugiau pumpurų.
Norėdami išlaikyti drėgmę žemėje, galite naudoti mulčiavimą, jis taip pat neskatina piktžolių augimo.
Bijūnų persodinimo taisyklės
Labai svarbu prisiminti kelias svarbias bijūnų persodinimo taisykles. Pirmiausia, likus kelioms dienoms iki planuojamos procedūros, gėles reikia gausiai palaistyti. Taip pat atsargiai iškaskite krūmą ratu ir atsitraukdami nuo stiebo apie 30-40 cm.Iškaskite krūmą iš apačios ir elkitės labai atsargiai. Tada galite jį iškelti į paviršių, išvalyti šaknis nuo dirvos, padalyti į daleles.
Dabar galite iškasti iki 70 cm gylio ir maždaug 60 cm skersmens duobę.Dugne būtinai paklokite drenažą iš skaldytų plytų arba keramzito.
Tada duobės centrą užpilkite žemėmis, kad susidarytų kalva. Ant kalvelės ištiesinkite augalo šaknis.Po to visiškai užpildykite duobę žemėmis, šiek tiek sutankindami.
Nepamirškite gausiai palaistyti visų persodintų krūmų. Pirmąsias 2-3 savaites po persodinimo bijūnus reikia reguliariai laistyti.
Pirmaisiais metais po procedūros jie gali nežydėti - tai normalu.
Šiuo laikotarpiu augalas daugiausia dėmesio skiria įsišaknijimui.
Šaltinis: tsn.ua
