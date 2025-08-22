Padarykite tai savo kriaušėms: kitąmet sulauksite dvigubo derliaus

Sodininkai sako, kad laikydamiesi paprastų taisyklių kriaušių derlių galite padidinti 2-3 kartus. Pirmiausia reikėtų prisiminti, kad reikia kontroliuoti centrinio laidininko augimą. Vasaros laikotarpiu jis gali per daug išsitempti į viršų, todėl jį reikia sutrumpinti.
Kaip tai padaryti?
Pirmiausia pasirinkite aukštį, kuriame yra žemiausia šaka, o tada nukirpkite centrinį laidininką šiek tiek aukščiau.
Taip suformuosite kompaktišką vainiką, o kartu paskatinsite šoninių šakų augimą.
Kita svarbi taisyklė – genėti nepageidaujamus ūglius. Pavyzdžiui, visus ūglius, kurie auga į vidų arba vertikaliai į viršų.
Nepamirškite genėti ir tų šakų, kurios auga žemyn. Taip pagerinsite vainiko apšviestumą, užtikrinsite geresnę oro cirkuliaciją.
Paskutinė taisyklė susijusi su per ilgų šakų korekcija.
Jei yra šaka, kurios ilgis prilygsta centriniam laidininkui, geriau ją nedelsiant sutrumpinti.
Norėdami tai padaryti, nupjaukite šoninį pumpurą. Taip vainikas bus tinkamos formos. Be to, paskatinsite vaisinių pumpurų augimą.
Nereikėtų pamiršti apie privalomą sankirtų pašalinimą.
Jei yra tokių šakų, kurios viena kitai trukdo arba kryžiuojasi, jas reikia pašalinti. Taip pagerės vainiko vidaus apšvietimas, taip pat sumažės šakų pažeidimo rizika.
Sodininkai taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę formuoti vaisines šakas.
Todėl reikėtų šiek tiek sutrumpinti vienmečius ūglius, paliekant 30-40 cm ilgio. Taip paskatinsite vaisinių pumpurų formavimąsi ir kitą sezoną bus gausus vaisių derlius.
Jei laikysitės tokių paprastų taisyklių, užauginsite labiau išsikerojusį medį su tinkamai suformuotu vainiku. Tai ne tik pagerins kriaušės išvaizdą, bet ir padidins jos derlių.
Šaltinis: tsn.ua
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!