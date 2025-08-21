Atskleidė, kada ir kaip reikia genėti serbentus: kitąmet nespėsite rinkti derliaus

Serbentai auga kiekviename darželyje, ir ne veltui. Juk ji nereikli priežiūrai ir gerai dera. Kad serbentų krūmai kasmet duotų stabiliai didelį derlių, o uogos būtų didelės ir saldžios, juos reikia reguliariai genėti.
Tinkama priežiūra padės atjauninti augalą, užtikrins jam gerą apšvietimą ir vėdinimą, o svarbiausia – skatins naujų vaisingų šakų susidarymą.
Kada geriausia genėti serbentus – rudenį ar pavasarį
Genėti galima tiek rudenį, tiek pavasarį, bet kiekvienas laikotarpis turi savo privalumų.
Rudeninis genėjimas rugsėjo–spalio mėnesiais – optimaliausias variantas. Po derliaus nuėmimo krūmai dar „gyvi“, bet jau neeikvoja jėgų uogoms. Šiuo metu galima ramiai pašalinti senas ir pažeistas šakas, suformuoti vainiką ir paruošti serbentus žiemos šalčiams.
Pavasarinis genėjimas kovo–balandžio mėnesiais atliekamas iki sulos judėjimo pradžios. Tai galimybė pašalinti po žiemos nušalusius ir sulaužytus ūglius. Tačiau pavasarinis serbentų krūmų genėjimas reikalauja greitų veiksmų, nes jei pavėluosite, augalas praras jėgas ir derlingumą.
Kaip teisingai genėti serbentus?
Pašalinkite senas šakas, kurios yra vyresnės nei penkerių metų, jos beveik nebevaisingos ir tik tankina krūmą.
Pašalinkite silpnas ir plonas atžalas, augančias į vidų arba gulinčias ant žemės. Jos neduoda gero derliaus, o tik paima maistines medžiagas.
Palikite stiprias atžalas šiais metais, nes būtent jos taps ateities derliaus pagrindu.
Krūmą formuokite palaipsniui. Suaugusiame krūme turėtų būti apie 12–15 įvairaus amžiaus šakų, kad derlius būtų stabiliai didelis.
Nebijokite genėti, serbentai gerai atsigauja, o laiku atliktas genėjimas tik prailgina augalo gyvenimą.
Kodėl taip svarbu genėti serbentų krūmus?
Užtikrina geresnį apšvietimą ir vėdinimą.
Apsaugo nuo ligų ir kenkėjų.
Skatina jaunų ūglių, kurie duoda daugiau uogų, augimą.
Padeda išsaugoti vaisių dydį ir skonį.
Šaltinis: tsn.ua
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!