Pasodinkite šį augalą savo darže: rezultatas maloniai nustebins

Kiekvienas daržininkas stengiasi, kad jo sklype visada užaugtų kuo gausesnis ir ekologiškesnis derlius.
Kuo yra naudingi krapai?
Todėl ekspertai, kurie pasisako prieš chemines trąšas ir naudoja tik natūralias trąšas, taip pat visada naudoja įvairius saugius variantus dirvožemio kokybei pagerinti. Ne visi žino, kad beveik kiekviename sklype augantys paprastieji krapai gali padėti išgydyti dirvožemį.
Kaip pastebėjo specialistai, krapai sukuria palankiausią terpę vystytis bakterijoms, kurios augalines liekanas perdirba į naudingą azotą.
Štai kodėl krapai gali būti naudojami kaip sideratas.
Be to, jis padės gauti tikrai galingą derlių. Per savo šaknų sistemą krapai „išsiurbia“ naudingas medžiagas iš dirvos gelmių, o paskui paskleidžia jas visoje vietoje.
Jei šių medžiagų neišimsite kartu su augalo šaknimis, o paliksite jį žemėje, krapai veiks ne prasčiau už populiarius sideratus.
Be to, krapai turi fungicidinių ir insekticidinių savybių. Būtent dėl jų šis augalas taip dažnai sodinamas šalia kitų kultūrų. Pavyzdžiui, jei jis augs šalia kopūstų, apsaugos juos nuo baltasparnių kandžių.
Krapų skėčiai taip pat gali baidyti kenkėjus, kurie deda kiaušinius į vikšrų kūnus, taip apsaugodami vaismedžius.
Kaimynystė su agurkais apsaugos pastaruosius nuo peronosporozės. O pomidorus apsaugos nuo fitoftoros.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!