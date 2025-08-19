Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasodinkite šį augalą savo darže: rezultatas maloniai nustebins

2025-08-19 16:15 / šaltinis: valstietis.lt
2025-08-19 16:15

Krapai yra ne tik skanus prieskoninis augalas, kurio galima dėti į bet kokį patiekalą. Šis augalas labai naudingas darže.

Daržininkystė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Krapai yra ne tik skanus prieskoninis augalas, kurio galima dėti į bet kokį patiekalą. Šis augalas labai naudingas darže.

REKLAMA
0

Kiekvienas daržininkas stengiasi, kad jo sklype visada užaugtų kuo gausesnis ir ekologiškesnis derlius. 

Kuo yra naudingi krapai?

Todėl ekspertai, kurie pasisako prieš chemines trąšas ir naudoja tik natūralias trąšas, taip pat visada naudoja įvairius saugius variantus dirvožemio kokybei pagerinti. Ne visi žino, kad beveik kiekviename sklype augantys paprastieji krapai gali padėti išgydyti dirvožemį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pastebėjo specialistai, krapai sukuria palankiausią terpę vystytis bakterijoms, kurios augalines liekanas perdirba į naudingą azotą.

REKLAMA
REKLAMA

Štai kodėl krapai gali būti naudojami kaip sideratas.

Be to, jis padės gauti tikrai galingą derlių. Per savo šaknų sistemą krapai „išsiurbia“ naudingas medžiagas iš dirvos gelmių, o paskui paskleidžia jas visoje vietoje. 

REKLAMA

Jei šių medžiagų neišimsite kartu su augalo šaknimis, o paliksite jį žemėje, krapai veiks ne prasčiau už populiarius sideratus.

Be to, krapai turi fungicidinių ir insekticidinių savybių. Būtent dėl jų šis augalas taip dažnai sodinamas šalia kitų kultūrų. Pavyzdžiui, jei jis augs šalia kopūstų, apsaugos juos nuo baltasparnių kandžių.

Krapų skėčiai taip pat gali baidyti kenkėjus, kurie deda kiaušinius į vikšrų kūnus, taip apsaugodami vaismedžius.

Kaimynystė su agurkais apsaugos pastaruosius nuo peronosporozės. O pomidorus apsaugos nuo fitoftoros.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų