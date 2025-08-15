Ragina padaryti tai šiandien: sėkmė lydės visus likusius metus

Apie Žolinės dienos svarbą naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pasakojo etnologė Eglė Valentė. Ji pažymėjo, kad ši diena protėviams būdavo svarbi, nes žymėdavo derliaus nuėmimą ir padėką už gėrybes.
Žolinė ir šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
Pirmiausia E. Valentė akcentavo tai, kad yra lietuvių liaudies ir krikščioniškasis supratimas apie šią dieną.
Dar pagonybės laikais ši diena buvo žinoma kaip Žolinė, o maždaug nuo viduramžių pradėta vadinti šv. Mergelės Marijos dangum ėmimo švente.
„Kalbant apie Žolinę, ši šventė nėra vienareikšmiška, nes, viena vertus, tai derliaus pabaigtuvės, laikas, kada mes turime padėkoti Žemynai už derlių, o, kita vertus, bažnyčioje ši šventė žinoma nuo viduramžių, nes tai šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės“, – skirtybę išryškino ji.
Pašnekovė pasakojo, kad krikščioniškoje mitologijoje yra gražus pasakojimas apie tai, kad atidengus šv. Mergelės Marijos karstą jame jos kūnas nebuvo surastas, tačiau buvo aptiktos pačios gražiausios gėlės ir žolynai.
Anot jos, žolynai – tai tiesioginė sąsaja su Žolinės švente, kurios netgi pavadinimas mena augalus.
„Tie žolynai – tiesioginė sąsaja su motina Žeme, deive Žemyna, kurios augmenijos auginimas, jos vaisių auginimas primena apie šv. Mergelės Marijos misiją.
Kodėl atsirado šitas vaizdinys? Iš tiesų, jeigu vasaros pabaigoje nesibaigtų augimas laukuose, daržuose ir miškuose, tuomet žemės gyvenimas pasibaigtų.
Dėl to yra gamtos ciklai. Šiuo atveju, Žolinė mini laiką, kai baigiasi brendimas, derliaus suvešėjimas ir kada derlius suvežamas į kluonus, konservuojamas ir visaip kitaip apdorojamas“, – pasakojo ji.
Pasak etnologės, žmonės norėjo užfiksuoti tam tikrus gamtos ciklus, pasidžiaugti jų vaisiais, tad dėl to turėdavo savo datas, kurios minėdavo vieno ciklo pakeitimą kitu.
Deivės Žemynos reikšmė ir atnašos jai
Pasiteiravus E. Valentės, kokią reikšmę lietuviams turėjo deivė Žemyna, ji atskleidė, kad ji buvo labai vertinama. Anot jos, lietuviai suprato, kad be deivės Žemynos pasaulis išnyktų, nes be jos žemėje daugiau niekas neužaugtų.
„Deivę Žemyną mes turime iš seniausių laikų – ji yra žemės dvasia, kuri kelia visa, kas auga žemėje – maža žolelė, gėlė, javas ar kas kito.
Mes vaikštome po šią žemę, Žemyna mus nešioja ir esame nuo jos labai priklausomi, nes tai, ką užaugina Žemyna, tą mes ir valgome.
Deivė Žemyna yra labai svarbi. Kaip dabar Marijai skiriamos šventės, taip anksčiau jos buvo skiriamos Žemynai“, – atskleidė ji.
Pasak E. Valentės, šią dieną taip pat būdavo aukojamos atnašos deivei Žemynai, taip siekiama pamaloninti ją, kad kitų metų derlius būtų gausus.
„Kalbant apie aukojimą, galime prisiminti, ką anksčiau darydavo žmonės. Kai javus rankomis pjaudavo, tai bepjaunant paskutiniuosius žolynus juos supildavo į kasą ir įleisdavo į žemę – tai būdavo tarsi grąžinimas Žemynai to, ką ji užaugino. Tuo pačiu tai būdavo prašymas, kad gerai derėtų būsimas kitų metų derlius“, – pasakojo pašnekovė.
Tikėdavo stebuklinga Žolinės galia
Etnologė pokalbio metu papasakojo ir apie tai, kad per Žolinę buvo tikėta stebuklinga žolelių galia ir su jomis būdavo elgiamasi labai pagarbiai.
Anot jos, nors lietuviai vertindavo visa, kas augdavo gamtoje, vis tik žolelės šią dieną įgaudavo ypatingą reikšmę.
„Per Žolinę buvo renkama visa, kas auga – daržovės, vaisiai, bet svarbiausia – žoleles. Protėviai rinkdavo vaistažoles: čiobrelius, kraujažoles, ramunėles, medetkas. Jos visos būdavo surenkamos ir šventinamos.
Dabar šventinimas vyksta bažnyčiose, bet anksčiau jos būdavo šventinamos ugnimi prie namų. Tikėta, kad šios žolelės turėdavo apsaugoti namus nuo perkūnijos, ligų, pačių įvairiausių nelaimių“, – apie vaistažolių galią pasakojo ji.
Pasak etnologės, šios žolelės, surinktos per Žolinę, vėliau naudojamos arbatai susirgus, nes tikėta, kad jose slypi sveikata.
Taip pat etnologė pridūrė, kad tokios šventės, kaip Žolinė, būdavo reikšmingos dėl bendruomenės susiėjimų.
„Žolinė yra svarbi šventė, nes yra susiburiama. Susirenka giminės, šeima, miestelio ar kaimelio gyventojai. Tuomet kalbama, kas užaugo, kas neužaugo, kas pavyko, kas ne, viskuo dalijamasi“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį ji.
