„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: komfortą propaguojantis „Voyah Courage“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Du galimi pasirinkimai
Bazinė versija yra orientuota į kasdienį efektyvumą. Ji varoma galiniais ratais, kuriuos suka vienas 215 kW (292 AG) galios elektros variklis. Tuo tarpu ieškantiems maksimalios dinamikos ir geresnio pravažumo, siūloma gerokai pajėgesnė versija.
Joje sumontuota dviejų variklių (po 160 kW / 217 AG kiekvienoje ašyje) sistema, užtikrinanti visų varančiųjų ratų pavarą ir bendrą 320 kW (435 AG) galią. Nepriklausomai nuo pasirinktos jėgainės, abu modeliai naudoja 80 kWh talpos bateriją.
Gamintojas tvirtina, kad automobilis užtikrins ir solidų įkrovimo greitį. Viešosiose stotelėse automobilis priima iki 200 kW galios nuolatinės srovės (DC) įkrovą, kas leidžia baterijos atsargas nuo 10 iki 80 proc. papildyti per 32 minutes. Naudojant standartinį 11 kW galios vidinį kroviklį (AC), pilnas baterijos įkrovimas užtrunka apie 9 valandas.
Nepamiršo prabangos
Nors automobilio dinamika yra įspūdinga, „Voyah“ inžinieriai pagrindinį dėmesį skyrė saugumui ir komfortui. Tai patvirtina „EuroNCAP“ avarijos testų rezultatai, kuriuose „Courage“ buvo įvertintas kaip vienas saugiausių savo klasėje. Vairuotojui taip pat talkina gausus pažangių vairuotojo pagalbos sistemų (ADAS) paketas.
Salone siekiama sukurti aukščiausios klasės atmosferą. Priekinės sėdynės, aptrauktos oda, yra ne tik šildomos ir vėdinamos, bet ir turi masažo funkciją. Technologijų epicentre – centrinėje konsolėje dominuojantis 15 colių OLED ekranas bei projekcinis ekranas ant priekinio stiklo.
Galingesnė versija siūlo dar aukštesnį įrangos lygį. Joje montuojama elektroniškai valdoma pakaba su kintamo slopinimo amortizatoriais, užtikrinanti geresnį važiavimo komfortą. Be to, ši modifikacija išsiskiria šildomu vairu, šildomomis galinėmis sėdynėmis ir „Alcantara“ medžiagos intarpais sėdynių apdailoje.
Talpus ir efektyvus
Pasirinkta pavaros konfigūracija tiesiogiai lemia ir „Courage“ efektyvumą. Galiniais ratais varomas modelis yra taupesnis. Gamintojas deklaruoja, kad vidutinės energijos sąnaudos siekia 18,9 kWh/100 km, o viena įkrova galima įveikti iki 476 km (pagal WLTP ciklą).
Tuo tarpu galingesnė visų varančiųjų ratų versija reikalauja kompromiso. Nors jos dinamika įspūdinga, įsibėgėjimas iki 100 km/val. trunka 4,9 sekundės, energijos sąnaudos išauga iki 20,2 kWh/100 km, o nuvažiuojamas atstumas sumažėja iki 440 km. Abiejų versijų maksimalus greitis ribojamas ties 200 km/val. riba.
„Voyah Courage“ ilgis siekia 4725 mm, plotis – 1900 mm, o aukštis – 1650 mm. Erdvę salone užtikrina solidi, 2900 mm siekianti ratų bazė. Praktiška ir bagažinė, kurios tūris svyruoja nuo 527 iki 1400 litrų.
Konkurse dalyvaujančio „Voyah Courage“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 325 kW / 435 AG
- Sukimo momentas: 620 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 77.3 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 440 km
- Svoris: 2640 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 527
- 0-100 km/val.: 4,9 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 46 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 49 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
