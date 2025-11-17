„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: elektromobilių rinkos bestseleris „Tesla Model Y“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Pastebimi pokyčiai išorėje
Atnaujinto „Model Y“ išorė visiškai pakeista, siekiant dviejų pagrindinių tikslų: pritaikyti naują „Cybertruck“ stiliaus dizainą ir ženkliai pagerinti aerodinaminį efektyvumą.
Priekinė automobilio dalis dabar yra žemesnė. Joje dominuoja nauja, ištisinė trijų dalių šviesos juosta, stilistiškai primenanti „Cybertruck“ dizainą. Gamintojas teigia, kad ši nauja konstrukcija yra ne tik aerodinamiškesnė, bet ir saugesnė pėstiesiems.
Panašūs aerodinaminiai pokyčiai matomi ir gale. Bagažinės dangtis, spoileris ir galinis buferis buvo perdaryti, siekiant pagerinti stabilumą važiuojant dideliu greičiu. Galinį difuzorių nuspręsta prailginti ir praplatinti – tai padidina prispaudžiamąją jėgą ir geriau apsaugo kėbulą smulkių smūgių metu.
Prie geresnės aerodinamikos prisideda ir naujas galinis spoileris, pagamintas iš pažangių termoplastikų, bei nauji standartiniai 19 colių ratlankiai, kuriuos „Tesla“ vadina vienais efektyviausių savo sukurtų ratlankių.
Susitelkimas į geresnę kokybę
Atnaujinant „Model Y“ saloną, pagrindinis „Tesla“ tikslas buvo ištaisyti ankstesnio modelio trūkumus – pagerinti kokybę, komfortą ir garso izoliaciją.
Siekiant aukštesnės kokybės pojūčio, atlikta daug pakeitimų. Centrinė konsolė dabar turi slankiojančias „dureles“ ir yra padengta tikru aliuminiu. Papildomi aliuminio akcentai taip pat naudojami ant vairo ir durelių apdailos. „Tesla“ teigia, kad visos sujungimo detalės buvo perkurtos, siekiant glaudesnio ir tikslesnio sujungimo. Salono apdailai panaudotos naujos, minkštesnės tekstilės medžiagos.
Didelis dėmesys skirtas ir keleivių komfortui. Stiklinis stogas gavo naują dangą, kuri, pasak gamintojo, dabar atspindi 7 kartus daugiau saulės energijos. Dėl to salonas mažiau įkaista, oro kondicionierius veikia tyliau ir naudoja mažiau energijos.
Sėdynės taip pat visiškai naujos. Priekinės dabar turi ventiliaciją, o antros eilės sėdynės gavo patogesnes pagalvėles ir elektrinį atlošo reguliavimą.
Su ta pačia baterija nuvažiuoja toliau
Važiavimo komfortas ir valdymas taip pat patobulinti. Tam panaudota standesnė kėbulo struktūra ir nauja pakabos geometrija.
Nurodoma, kad automobilyje pritaikyta naujausia amortizatorių technologija, pasiskolinta iš atnaujinto „Model 3“. „Tesla“ teigia, kad nepaisant išaugusio komforto, automobilis išlaikė markei būdingą aštrų valdymą.
Įdomiausia tai, kad naujasis „Model Y“ pasiekia 5 proc. didesnį nuvažiuojamą atstumą, nors baterijos technologija liko nepakitusi.
Efektyvumas pasiektas optimizavus smulkius mechaninius elementus. Pradėtas naudoti naujas mažos trinties transmisijos tepalas, patobulintas pavarų krumpliaračių apdirbimas, sumažintas stabdžių pasipriešinimas riedėjimui ir pagerintas padangų pasipriešinimas riedėjimui.
Konkurse dalyvaujančios „Tesla Model Y“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 378 kW / 514 AG
- Sukimo momentas: 493 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 79 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 600 km
- Svoris: 1997 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 854
- 0-100 km/val.: 4,8 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 40 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 59 042 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
