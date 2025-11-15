Apžvelgė „Tesla Cybertruck“ ir nustebo, kad tai – automobilis viskam: „Tai yra kosmosas“

„Pradedame nuo sensacijos, nes pirmą kartą per visą mūsų gyvavimo istoriją su Izidoriumi nuomonė sutapo ir mes visus savo pinigėlius sudėjome į krūvelę, tak, tak, tak. Ir mums už tą pinigų sumelę išėjo pats įspūdingiausias automobilis – „Tesla Cyber Truck“, – šypsojosi P. Garkauskas.
Kolega I. Paukštys jam pritarė ir neslėpė susižavėjimo „Tesla“ kūriniu:
„Įsivaizduojate? Susimetėme! Automobilis pagamintas iš nerūdijančio plieno plokščių, sveriantis 3 tonas, galintis vežti tonos svorį savo krovinių skyriuje, tempti net 5 tonas ir iki 100 km/h įsibėgėja per 4,4 sekundės. Tikrai į jį pasižiūrėjus taip nepagalvotum – turi bendrai 600 arklio galių!“
P. Garkauskas neslėpė emocijų – anot jo, toks automobilis tinka viskam:
„Tai yra kosmosas, tiesiog tai yra kosmosas. Pirmąkart gyvenime radome automobilį, kuris tinkamas viskam.“
Tačiau vedėjai nutarė šįkart kalbėti ne apie ginčus, o apie realybę – kaip tokie automobiliai atkeliauja į Lietuvą. „Mus labiausiai domina, kokios būklės šie modeliai pasiekia mūsų šalį. Ypač atvykę iš Amerikos – juk jie tiesiog prašosi būti patikrinti“, – pabrėžė Paulius.
„Žinai ką pagalvojau? Žinote, dėl ko mes jį išsirinkome? Nes jis toks ir prie ūkio, ir palakstyti“, – apibendrino I. Paukštys.
