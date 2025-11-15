 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Apžvelgė „Tesla Cybertruck“ ir nustebo, kad tai – automobilis viskam: „Tai yra kosmosas“

2025-11-15 19:25
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-15 19:25

Sensacija „Gazas dugnas. Šou“ laidoje – vedėjai Paulius Garkauskas ir Izidorius Paukštys pirmą kartą istorijoje sutarė dėl vieno automobilio. Abu nusprendė sujungti jėgas ir pinigus bei įsigijo vieną įspūdingiausių elektromobilių pasaulyje – futuristinį „Tesla Cybertruck“.

3

Pradedame nuo sensacijos, nes pirmą kartą per visą mūsų gyvavimo istoriją su Izidoriumi nuomonė sutapo ir mes visus savo pinigėlius sudėjome į krūvelę, tak, tak, tak. Ir mums už tą pinigų sumelę išėjo pats įspūdingiausias automobilis – „Tesla Cyber Truck“, – šypsojosi P. Garkauskas.

Kolega I. Paukštys jam pritarė ir neslėpė susižavėjimo „Tesla“ kūriniu:

„Įsivaizduojate? Susimetėme! Automobilis pagamintas iš nerūdijančio plieno plokščių, sveriantis 3 tonas, galintis vežti tonos svorį savo krovinių skyriuje, tempti net 5 tonas ir iki 100 km/h įsibėgėja per 4,4 sekundės. Tikrai į jį pasižiūrėjus taip nepagalvotum – turi bendrai 600 arklio galių!“

P. Garkauskas neslėpė emocijų – anot jo, toks automobilis tinka viskam:

Tai yra kosmosas, tiesiog tai yra kosmosas. Pirmąkart gyvenime radome automobilį, kuris tinkamas viskam.“

Tačiau vedėjai nutarė šįkart kalbėti ne apie ginčus, o apie realybę – kaip tokie automobiliai atkeliauja į Lietuvą. „Mus labiausiai domina, kokios būklės šie modeliai pasiekia mūsų šalį. Ypač atvykę iš Amerikos – juk jie tiesiog prašosi būti patikrinti“, – pabrėžė Paulius.

„Žinai ką pagalvojau? Žinote, dėl ko mes jį išsirinkome? Nes jis toks ir prie ūkio, ir palakstyti“, – apibendrino I. Paukštys.

Automobilį ir visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

indeliai.lt

