Kaunas priedangoms dar trijuose daugiabučiuose skirs 22,7 tūkst. eurų

Minėta suma bus skirta daugiabučiams Prancūzų gatvėje 59, Naujakurių gatvėje 86 ir Pagėgių gatvėje 26.
Kaip nurodė savivaldybė, šiuose namuose planuojama įrengti papildomus avarinius išėjimus, apšvietimo sistemas ir autonominio elektros tiekimo prijungimo sprendimus.
Paraiškas priedangoms finansuoti trijuose daugiabučiuose, kaip ir pirmųjų trijų finansavimo laimėtojų atvejais, teikė savivaldybės valdomas daugiabučių administratorius „Kauno butų ūkis“.
BNS rašė, kad pernai miestas sulaukė iš viso penkių paraiškų, kurių tris patvirtino šių metų kovą. Kiek virš 23 tūkst. eurų tuomet skirta Kovo 11-osios, Aukštaičių gatvėse ir Baltų prospekte esantiems daugiabučiams.
Pasak savivaldybės, darbai Kovo 11-osios gatvės daugiabutyje jau baigti, kituose dviejuose objektuose – artėja prie pabaigos.
Kaip skelbė BNS, paramos priedangoms programa Kaune organizuojama nuo pernai rugpjūčio, gautos paraiškos vertinamos kas mėnesį. Šiemet programai numatyta 100 tūkst. eurų.
Paraiškas priedangoms įrengti savivaldybė priima, kol paskirstomos visos šiai programai miesto biudžete numatytos lėšos, o einamaisiais metais nepanaudota suma į kitus neperkeliama.
Tai reiškia, kad šiemet miestas dar galėtų suteikti apie 54 tūkst. eurų finansavimą priedangoms.
Savivaldybės administracijos atstovai anksčiau šiemet teigė, kad programos viešinimas vyksta intensyviai, tačiau stinga daugiabučių namų savininkų sąmoningumo, nes dauguma jų turi pritarti siekiui įrengti priedangą.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvoje pavasarį buvo 6453 priedangos, kur oro pavojaus atveju laikiną prieglobstį rastų 54 proc. arba 1 mln. 559 tūkst. šalies gyventojų.
Vilniuje priedangų užtektų 100 proc., Kaune – 40 proc., Klaipėdoje – 19 proc., Šiauliuose – 60 proc., Panevėžyje – 11 proc. gyventojų. Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60 proc., o rajonų savivaldybėse – 40 proc. gyventojų.
Investicijoms į priedangų atnaujinimą ir plėtrą iki 2030-ųjų valstybė yra numačiusi skirti 77 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!