 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune, pėsčiųjų perėjose, partrenkti trys žmonės

2025-11-15 09:45 / šaltinis: BNS
2025-11-15 09:45

Kaune skirtingose vietose nukentėjo trys per pėsčiųjų perėjas ėję žmonės, tarp jų – ir nepilnametė.

Pėsčiųjų perėja (jp.lt)

Kaune skirtingose vietose nukentėjo trys per pėsčiųjų perėjas ėję žmonės, tarp jų – ir nepilnametė.

REKLAMA
0

Anot Kauno policijos pranešimo, penktadienį apie 17.30 val. V. Krėvės prospekte automobilis „Opel“, vairuojamas 1997 metais gimusio vyro, kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį 1981 metais gimusį vyrą.

Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.

Kitas incidentas įvyko apie 18 val. Pramonės prospekte. Automobilis „Ford“, vairuojamas 1960 metais gimusio vyro, kliudė, pirminiais duomenimis, per pėsčiųjų perėją ėjusius 1996 metais gimusį vyrą ir 2009 metais gimusią mergaitę.

Nepilnametei dėl patirtų sužalojimų prireikė medikų pagalbos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų