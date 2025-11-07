Trilijonas už lojalumą: „Tesla“ akcininkai patvirtino milžinišką Musko atlygį

Atlygio paketas, parengtas siekiant užtikrinti, kad E. Muskas ir toliau dirbtų „Tesloje“, bendrovei siekiant diegti pažangias dirbtinio intelekto (DI) ir robotikos technologijas, sulaukė daugiau nei 75 proc. akcininkų pritarimo, metiniame bendrovės susirinkime sakė „Tesla“ pareigūnas.
„Norėčiau tik nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie palaikė akcininkų balsavimą, – susirinkusiems sakė euforijos apimtas E. Muskas. – Aš tai labai vertinu.“
Susirinkime, kuris vyko bendrovės gamykloje Ostine, paskelbus balsavimo rezultatus, pasigirdo džiaugsmingi šūksniai „Elonas“.
54 metų E. Muskas buvo tapęs aršios kritikos objektu – iš dalies dėl to, kad palaiko dešiniojo sparno politikus, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Tačiau ketvirtadienio balsavimas buvo naujas įrodymas, kad šis verslus milijardierius toliau sulaukia stipraus palaikymo iš investuotojų.
Paketu siekiama užtikrinti, kad E. Muskas liktų „Tesla“ įmonėje mažiausiai septynerius su puse metų. Tai padidintų E. Musko turimą bendrovės akcijų paketą nuo maždaug 12 proc., kai paketas buvo pristatytas rugsėjį, iki potencialiai daugiau nei 25 proc.
E. Muskas apibūdino „Tesla“ augimo potencialą kaip beveik neribotą ir liepos mėnesį sakė, kad ji „taps vertingiausia bendrove pasaulyje“, jei įgyvendins numatytą pažangą autonominio vairavimo ir DI srityse.
Tačiau pats E. Muskas yra užsiminęs, kad gali pasitraukti iš „Teslos“ arba užleisti vadovo vietą, jei jo nuosavybės dalis nebus padidinta tiek, kad galėtų daryti norimą įtaką jos ateičiai.
Ragindama akcininkus paremti pasiūlymą, „Tesla“ valdybos pirmininkė Robyn Denholm teigė, kad išlaikyti E. Muską yra labai svarbu įmonės ateičiai, ir įspėjo, kad jam pasitraukus jos akcijos gali smukti.
Valdyba atmetė kritiką, kad milijardieriaus parama prieštaringai vertinamiems politiniams veikėjams pakenkė pardavimams.
„Trilijonas už nesėkmę“
Tačiau aktyvistų organizacija „Tesla Takedown“ kritikavo balsavimo rezultatus ir atkreipė dėmesį į pastaraisiais ketvirčiais sumažėjusius bendrovės automobilių pardavimus.
„Elonas Muskas ką tik gavo trilijoną dolerių už nesėkmę, – sakė grupė, kuri trečiadienį Ostino centre surengė protestą prieš šį planą. – Pardavimai mažėja, saugumo rizika didėja, o jo politika atbaido klientus. Tai ne lyderystė – tai brangiausias pasaulyje prizas už dalyvavimą".
E. Muskas, kurio grynasis turtas viršija 500 mlrd. dolerių, jau dabar yra turtingiausias pasaulio žmogus, rodo „Forbes“ realiuoju laiku sudaromas milijardierių sąrašas.
Kad gautų visą atlygio paketą, jis turi pasiekti 12 svarbiausių rodiklių, susijusių su rinkos kapitalizacija. Pirmąją išmokos dalį jis gautų, „Teslai“ pasiekus 2 trln. JAV dolerių rinkos vertę, palyginti su dabartine 1,5 trln. dolerių verte. O visą trilijoną jis gautų tik tuo atveju, jei „Tesla“ rinkos vertė per 10 metų pakiltų iki 8,5 trln. dolerių.
Planas taip pat apima nemažai veiklos pelno ir produktų tikslų, pavyzdžiui, pateikti 20 mln. automobilių „Tesla“.
