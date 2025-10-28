Elonas Muskas išleido „Grokipedią“, siekdamas konkuruoti su „šališka kairiąja“ Vikipedija

Pirmadienio vakarą svetainėje, pavadintoje 0.1 versija, buvo daugiau nei 885 tūkst. straipsnių. Vikipedija šiuo metu turi daugiau nei septynis milijonus straipsnių anglų kalba.
Svetainei pradėjus veikti buvo pažadėta, kad bus sukurta naujesnė versija 1.0, kuri, pasak E. Musko, bus „10 kartų geresnė“ už dabartinę svetainę, o ši, jo teigimu, jau dabar yra „geresnė už Vikipediją“.
„Grok“ ir „Grokipedia.com“ tikslas yra tiesa, visa tiesa ir tik tiesa. Mes niekada nebūsime tobuli, bet vis dėlto sieksime šio tikslo“, – sakė jis platformoje „X“ po starto.
Grokipedijos išleidimas buvo numatytas rugsėjo pabaigoje, tačiau JAV verslininkas jį atidėjo, norėdamas „išvalyti propagandą“, sakė E. Muskas atskirame „X“ įraše.
E. Muskas nuolat kritikuoja Vikipediją. 2024 m. jis apkaltino svetainę, kad ją „kontroliuoja kraštutinių kairiųjų aktyvistai“, ir paragino nutraukti aukojimą platformai.
Rugpjūtį jis sakė, kad „Vikipedija negali būti naudojama kaip galutinis „Community Notes“ šaltinis, nes redakcinė kontrolė itin palanki kairiesiems“. „Community Notes“ – tai funkcija platformoje „X“, skirta kovoti su dezinformacija ir suteikti papildomo konteksto įrašams.
Grokipedijos turinį generuoja dirbtinis intelektas (DI) ir generatyvinis DI asistentas „Grok“.
2001 m. sukurta Vikipedija yra kolektyvinė enciklopedija, kurią tvarko savanoriai, finansuojama daugiausia iš aukų, o jos puslapius gali rašyti ar redaguoti interneto naudotojai.
„Kitaip nei naujesnių projektų, Vikipedijos stipriosios pusės yra aiškios: ji turi skaidrią politiką, griežtą savanorių priežiūrą ir stiprią nuolatinio tobulėjimo kultūrą“, – AFP elektroniniu paštu sakė „Wikimedia“ fondo atstovė spaudai.
Jos teigimu, svetainė rašoma siekiant informuoti „milijardus skaitytojų, nepropaguojant konkretaus požiūrio“.
Paklausta apie Grokipedijos paleidimą, atstovė spaudai sakė, kad „Wikimedia“ „vis dar aiškinasi, kaip veikia Grokipedija“.
Ji pabrėžė, kad „Wikimedia“ „yra ir visada bus žmogiška“. „Šiomis žmogaus sukurtomis žiniomis remiasi DI bendrovės, generuojančios turinį, net ir Grokipedijai reikia Vikipedijos, kad galėtų egzistuoti“, – sakė „Wikimedia“ atstovė.
Grokipedijos atsiradimą pasveikino keli dešiniųjų pažiūrų veikėjai, taip pat ir griežtosios linijos Rusijos ideologas Aleksandras Duginas, kuris straipsnį apie save apibūdino kaip „neutralų, objektyvų, tikslų“, o Vikipedijos puslapis, pasak jo, yra „visiškai šališkas ir šmeižikiškas“.
