TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Žiniasklaida: Muskas yra pusiaukelėje link pirmojo pasaulyje trilijonieriaus titulo

2025-10-02 08:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:04

Turtingiausias pasaulio žmogus milijardierius Elonas Muskas yra beveik pusiaukelėje link pirmojo planetos trilijonieriaus titulo, trečiadienį pranešė žurnalas „Forbes".

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

Turtingiausias pasaulio žmogus milijardierius Elonas Muskas yra beveik pusiaukelėje link pirmojo planetos trilijonieriaus titulo, trečiadienį pranešė žurnalas „Forbes“.

Bendrovių „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas tapo pirmuoju žmogumi, kurio turtas trumpam buvo pasiekęs 500 mlrd. dolerių grynąją vertę, kai po nerangios politinės veiklos atsigavo jo elektrinių transporto priemonių bendrovės akcijos, be to, uždirbo ir kitų pelnų.

54 metų E. Musko turto grynoji vertė trečiadienį pasiekė 500,1 mlrd. dolerių, o paskui smuktelėjo iki 499,1 mlrd. dolerių, pranešė leidinio „Real-Time Billionaires“ stebėjimo sistema.

Po jo rikiuojasi „Oracle“ vadovas Larry Ellisonas, kurio turto grynoji vertė siekia 350,7 mlrd. dolerių, toliau eina „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas, kurio turtas „Forbes“ sąraše vertinamas 245,8 mlrd. dolerių.

Baigęs Pensilvanijos universitetą ir metęs studijas Stanfordo universitete, E. Muskas pirmuosius milijonus susikrovė 1999 m. pardavęs internetinės leidybos programinės įrangos bendrovę JAV kompiuterių gamintojui „Compaq“ už daugiau kaip 300 mln. dolerių.

Kita jo bendrovė galiausiai susijungė su „PayPal“; palikęs šią įmonę Pietų Afrikoje gimęs technologijų verslininkas 2002 m. įkūrė kosminių raketų bendrovę „SpaceX“, o 2004 m. tapo elektromobilių gamintojos „Tesla“ valdybos pirmininku.

